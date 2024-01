Chavismo asegura que María Corina Machado no puede ser candidata presidencial

Asimismo expresó que "con sanciones o sin sanciones, con oposiciones o sin oposiciones, con observadores internacionales y nacionales o sin ellos habrá elecciones en Venezuela en 2024".

Además aseguró que las elecciones presidenciales se harán con acuerdos de Barbados o sin acuerdos, "porque ese acuerdo está guindando", expresó.

Por su parte, Nicolás Maduro dijo este jueves que los acuerdos con la oposición sobre las elecciones de 2024 están "heridos de muerte", tras denuncias del gobernante chavismo de "planes" de magnicidio en su contra.

"Los acuerdos de Barbados están heridos de muerte", declaró Maduro en referencia al documento suscrito en octubre pasado en el marco de un proceso de diálogo que media Noruega, en el que se pactaron elecciones presidenciales en el segundo semestre del año con observación de la Unión Europea.

Las denuncias de intentos de magnicidio son frecuentes en el chavismo, que cumple 25 años en el poder y se juega su continuidad este año.

El gobierno de EEUU advirtió a Venezuela que la violación del Acuerdo de Barbados, firmado en octubre de 2023 entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición, tendrá "consecuencias", luego de que agentes del régimen detuvieran a tres dirigentes políticos del partido Vente Venezuela, de la opositora María Corina Machado, y de que fueran vandalizadas varias sedes de la organización política.

Embed - EVTV on Instagram: "¡OTRA PATADA A LA MESA! . El presidente de la ilegítima Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez aseguró que "no hay forma que esa señora sea candidata a nada en Venezuela" en referencia a María Corina Machado. . Además dijo que sin importar las condiciones acordadas en Barbados en Venezuela habrá elecciones. . Déjenos saber su opinión en los comentarios . Recuerde seguir todos los detalles a través de nuestra señal #Envivo en EVTV.online y en nuestra APP EVTV PLUS . #NoticiasEvtv #Venezuela #25Ene"