martes 17  de  febrero 2026
TRIBUTO

María Corina Machado se hace presente en ciudades de EEUU para invocar la libertad de Venezuela

La imagen de María Corina Machado, Nobel de la Paz 2025, se destaca en un llamativo mural en la 21street de Miami, cerca de una avenida que lleva su nombre

La Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado.

AFP / Google Earth
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- María Corina Machado, Nobel de la Paz y líder política de Venezuela, se ha hecho presente a través de su imagen en varias ciudades de EEUU para invocar la libertad en su país y sobresale especialmente en la ciudad de Miami, Florida.

La imagen de Machado se muestra en un vistoso mural ubicado en el artístico distrito de Wynwood, en la 21 street, y es la admiración de los habitantes de todo el sector, según afirmó el dirigente político Omar González, del equipo de Machado.

González destacó la lucha valiosa de la “Dama de hierro”, a través de un video en la red social Instagram.

María Corina Machado presente en EEUU

La obra llena de colorido, que muestra a Machado sonriente y con un traje de hierro, es del reconocido artista venezolano Carles Campos, quien dedicó el mural en homenaje a la líder política y su lucha por la libertad de los venezolanos.

El artista concibe gran parte de sus piezas para resaltar los valores y el sentir en su país.

El mural está ubicado cerca de una avenida que fue bautizada en fecha reciente con el nombre de María Corina Machado.

“María Corina sigue firme, abriendo puertas y dejando huella en el mundo”, subraya el mensaje de González.

FUENTE: Con información red Instagram

