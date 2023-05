"Esa elección no se puede hacer sin la participación del CNE. No hay forma de hacerlas sin la participación del CNE. No hay manera. ¿Cuál sería el registro? ¿Cómo van a contar? No tienen manera de hacerlo”, afirmó Cabello en conferencia de prensa del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), formación de la que es primer vicepresidente.