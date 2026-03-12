Maduro es requerido también por Chile, quiere interrogarlo sobre asesinato del teniente Ronald Ojeda

SANTIAGO .- El fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, informó que se reunirá con su par Pam Bondi en EEUU, el lunes próximo, para solicitar acceso al depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro , en prisión en una cárcel estadounidense, e interrogarlo sobre el asesinato del teniente retirado Ronald Ojeda , ocurrido en 2024.

Valencia hizo el anuncio durante la investidura del presidente de Chile, José Antonio Kast, donde señaló que la reunión con Bondi en Washington fue confirmada.

INVESTIDURA José Antonio Kast asume como presidente de Chile con la promesa de un gobierno de emergencia

El fiscal Héctor Barros, quien como jefe del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) lideró la investigación sobre el secuestro y asesinato del militar venezolano, “estima que es necesario” interrogar a Maduro, afirmó a medios.

Ojeda, quien se encontraba en Chile en condición de refugiado político, fue sacado violentamente de su casa por supuestos funcionarios policiales y hallado muerto poco después en febrero de 2024.

Caso del asesinato de Ojeda

En el transcurso de la investigación, la fiscalía consideró que el asesinato tenía “móviles políticos” y señaló al régimen de Maduro, específicamente a Diosdado Cabello, actual ministro de Relaciones Interiores, de haber encargado y financiado el crimen, con base a testimonios de otros procesados por este crimen casi todos miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua, designada terrorista extranjera por EEUU.

La fiscalía chilena ha estimado en esta fase del proceso que es necesario profundizar sobre la tesis de un encargo político.

Según dijo Valencia, viajaría el martes en noche a Nueva York para “sostener algunas reuniones con el Departamento de Justicia de EEUU, en el marco de una actividad del BID, y “tratar todos los temas que son de cooperación mutua entre la Fiscalía chilena y el Departamento de Justicia”.

Entre los temas se mencionaron extradiciones pendientes o solicitudes pendientes de cooperación en materia de inteligencia, entre las cuales está “poder interrogar eventualmente a Nicolás Maduro”, informó un medio.

FUENTE: Con información EFE, cnnchile.com