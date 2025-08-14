jueves 14  de  agosto 2025
INVESTIGACIÓN

Chile captura a líder de "Los Piratas" vinculado al asesinato del exmilitar Ronald Ojeda

El detenido, identificado como Alfredo José Henríquez Pineda, alias "Gordo Alex”, habría ayudado a llevar a cabo el secuestro del exmilitar venezolano

El teniente retirado Ronald Moreno Ojeda. 

Cuenta de Ronald Ojeda Moreno en la red social X
Operativo policial realizado para desmantelar una célula de la banda criminal venezolana 'Tren de Aragua' y que además identificó a otro grupo de presuntas personas que también participaron en el crimen del ex militar disidente venezolano Ronald Ojeda en Santiago el 22 de enero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SANTIAGO DE CHILE - Las autoridades de Chile arrestaron a Alfredo José Henríquez Pineda, alias "Gordo Alex", un ciudadano venezolano de 30 años quien fue identificado por la fiscalía como uno de los líderes de la célula criminal “Los Piratas”, vinculada al secuestro y asesinato del exteniente y disidente venezolano Ronald Ojeda.

Henríquez habría regresado al país con la presunta intención de reactivar la red delictual, informó el subprefecto Hassel Barrientos, jefe de BIPE Antisecuestros Metropolitana.

"Presumimos que este sujeto regresó a nuestro país con la finalidad de rearmar a los distintos brazos de esta estructura transnacional", indicó el funcionario.

Durante una rueda de prensa, el fiscal Héctor Barros detalló que alias "Gordo Alex", participó directamente en el secuestro ejecutado en febrero de 2024, y luego huyó de Chile.

Asesinato

El cuerpo de Ojeda fue hallado en una maleta enterrada bajo una losa de cemento en la comuna de Maipú. Con su detención, suman ya 16 personas formalizadas por este crimen y 23 miembros vinculados a la organización criminal han sido capturados en un operativo masivo.

“Los Piratas”, según las autoridades chilenas, actúan como brazo operativo del Tren de Aragua en Chile, dedicándose desde 2021 al secuestro extorsivo y homicidio, así como a otras actividades criminales como trata de personas y narcotráfico.

El crimen de Ojeda ha adquirido una dimensión política considerable. La fiscalía chilena sostiene que el asesinato fue ordenado desde Venezuela, con testimonios que acusan a figuras del alto gobierno chavista, incluyendo a Diosdado Cabello, de haber dado la orden mediante intermediarios como Héctor “Niño Guerrero” Flores.

FUENTE: Con información de redes sociales/La Tercera/ El País/ Infoabe

