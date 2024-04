Chile tras la pista de los asesinos de tres carabineros

La ministra del Interior de Chile , Carolina Tohá, afirmó este lunes temprano que las investigaciones no están en "blanco". "Sí, hay pistas, hay líneas investigativas. No estamos en blanco", aseguró.

Tohá dijo que no podía dar más detalles por seguridad; sin embargo, indicó que no descartan que se trate del crimen organizado. "A veces hay delitos gravísimos que no se tiene nada. Aquí se tienen algunas líneas investigativas, pero hay que ir descartando, explorando, a ver si dan resultados o no", aseguró.

La ministra del Interior manifestó que el asesinato de los carabineros representa un retroceso en los avances que habían logrado por controlar la violencia al sur de Chile.

“Estos Carabineros y muchos otros, han trabajado para darle más resguardo a la población, y se lo han dado (…) Las fuerzas han trabajado para darle más seguridad a la población (…) Es muy triste esto porque no sólo se pierden vidas, sino que se pierde un avance que había tenido toda la comunidad”, expresó, reseñó Infobae.

La ministra explicó que en la zona "hay delincuentes que se dedican especialmente al robo de vehículos, participan también de narcotráfico o robo de madera, pero que a veces se pliegan a actividades de grupos que tienen una agenda más reivindicativa”.

El sábado, las autoridades informaron que los cuerpos de tres policías militarizados fueron hallados calcinados dentro de un vehículo en la zona de Cañete -donde tradicionalmente han actuado grupos vinculados a la causa mapuche- en la región de Biobío, a más de 400 kilómetros al sur de Santiago, según las autoridades. De momento ningún grupo se ha atribuido la autoría del ataque.

Asesinados cuando patrullaban

"Se ha producido un atentado extremadamente grave”, señaló Tohá el sábado, tras confirmar el hallazgo de los cadáveres de dos cabos y un sargento de Carabineros. Agregó que un equipo de bomberos que había sido advertido de un vehículo incendiándose localizó los cuerpos dentro del auto.

Los tres estaban patrullando para controlar medidas cautelares a personas con arresto domiciliario por la comunidad de Cañete, provincia de Arauco, cuando se enzarzaron en un tiroteo con atacantes desconocidos quienes, tras matar a los agentes, procedieron a prender fuego a su vehículo con ellos dentro. Las armas y cascos de los uniformados no se han encontrado en el lugar.

Otras versiones publicadas en prensa especulan con que los carabineros fueron emboscados, reducidos, maniatados y después asesinados antes de que fuera incendiada su camioneta.

El presidente Gabriel Boric decretó tres días de duelo y anunció que hoy, lunes, todos los colegios chilenos públicos rendirán homenaje a los tres agentes asesinados.

El mandatario afirmó que “no habrá impunidad” y que se perseguirá “por cielo, mar y tierra” a los responsables de las muertes a fin de llevarlos ante la justicia.

carabineros-chile.jpg Cientos de chilenos manifestaron en Santiago para pedir justicia para los policías asesinados en el cumplimiento de su deber. AP/ESTEBAN FÉLIX

Gobierno interpondrá querella

El domingo, el "número dos" del Ministerio del Interior de Chile, Manuel Monsalve, anunció que el Gobierno interpondrá una querella por el asesinato de los tres carabineros.

"Nos gustaría presentar una querella por ley antiterrorista, pero (esta ley) no permitiría ser suficientemente eficaces en la investigación, ni nos permitiría poder aplicar las penas más largas. La querella va a ser homicidio contra carabineros, por infracción a le ley de armas y por organización criminal", explicó.

En este sentido, Monsalve indicó que esta decisión, si entregan las pruebas necesarias, "implica cadena perpetua calificada", por lo que así estarían "apuntando a las penas más altas".

Por otro lado, las autoridades dejaron en libertad a dos de los tres detenidos cerca de la zona del crimen, al no poder probar su participación en los hechos. El hombre que permanecerá arrestado será formalizado por resistencia a la autoridad y no por su vinculación al triple homicidio.

Los tres detenidos habían sido capturados durante un control policial en el marco de una serie de medidas impuestas en la zona para dar con los autores del crimen. Estos individuos fueron detenidos por negarse a colaborar con las autoridades y por no aportar los documentos de identificación.

Este domingo también se realizaron las exequias de los tres policías asesinados. Fueron despedidos con todos los honores en unos funerales en que se les ascendió de grado y se les consideró mártires.

Violencia en la zona sur

En la llamada Macrozona Sur, que comprende las regiones del Biobío y la Araucanía, rige desde mayo de 2022 un estado de excepción, donde los militares están a cargo del control de los caminos.

La zona donde ocurrieron los hechos, en la comuna de Cañete, es una de las más conflictivas del sur del país, con decenas de ataques registrados en esa área en los últimos años.

El cruce en el que se produjo el ataque “es un lugar donde históricamente ha habido varios incidentes graves”, señaló Tohá, y dijo que también es una zona donde la violencia había disminuido a la mitad de incidentes respecto del año pasado.

“Es un tipo de ataque que no se había visto nunca”, manifestó la ministra. Nunca se había visto “este modus operandi”, agregó, y dijo que el nivel de violencia y el despliegue policial en la zona es muy grande.

Tohá no descartó que los homicidios pudieran estar relacionados con el hecho de que el lunes pasado fue declarado culpable el conocido líder indígena Héctor Llaitul por atentado a la autoridad y actos violentos. Llaitul encabeza la organización indígena Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

FUENTE: REDACCIÓN / Con información de Infobae / AP / Europa Press