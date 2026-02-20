viernes 20  de  febrero 2026
EEUU retira visas a tres funcionarios chilenos por "socavar la seguridad regional"

El Departamento de Estado no da más detalles sobre esas tres personas, pero el comunicado critica al gobierno saliente de Gabriel Boric

El Departamento de Estado de EEUU funciona en el Edificio Federal Harry S. Truman, fotografiado el 8 de octubre de 2024 en Washington, DC.

AFP

WASHINGTON.- El gobierno estadounidense anunció este viernes que revoca las visas de entrada al país a tres funcionarios chilenos que no identifica, por "actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional".

"El legado del gobierno de Boric quedará aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional en detrimento último del pueblo chileno", advierte el comunicado firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio.

"Esperamos avanzar en las prioridades compartidas, incluidas aquellas que fortalecen la seguridad en nuestro hemisferio, con el próximo gobierno Kast", añade el texto.

La victoria electoral del ultraconservador José Antonio Kast fue recibida con satisfacción con Washington, que teje alianzas con gobiernos afines en la región para afianzar su agenda diplomática y económica.

"Seguimos promoviendo la rendición de cuentas de los ciudadanos chilenos que deliberadamente trabajan para desestabilizar nuestro hemisferio" advierte el texto.

Kast asume su mandato el 11 de marzo.

FUENTE: Con información de AFP

