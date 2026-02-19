Explosión de camión con gas causa cuatro muertos y 10 heridos en Chile

Bomberos trabajan para extinguir un incendio tras la explosión de un camión de transporte de gas en Santiago el 19 de febrero de 2026. La explosión de un camión de transporte de gas mató al menos a cuatro personas y dejó 10 heridas en Santiago el 19 de febrero, informaron las autoridades.

SANTIAGO DE CHILE – Al menos cuatro personas murieron y otras 17 resultaron heridas este jueves tras la explosión de un camión cisterna que transportaba gas licuado en el norte de la capital chilena, en un accidente que obligó a las autoridades a acordonar la zona ante el riesgo de nuevas deflagraciones.

El siniestro ocurrió en horas de la mañana en la intersección de la Ruta 5 Norte con la avenida General Velásquez, una de las principales arterias de la ciudad, según reportó la emisora local Radio Bío-Bío .

De acuerdo con el general de Carabineros de Chile, Víctor Vielma, el conductor del camión perdió el control del vehículo y colisionó contra las barreras de contención de la carretera. Tras el impacto, el camión volcó y el material inflamable que transportaba se incendió, provocando una potente explosión.

Victimas mortales

La onda expansiva alcanzó al menos siete vehículos que transitaban por la zona, los cuales resultaron afectados por el fuego. Equipos de emergencia trabajaron durante varias horas para extinguir las llamas y asistir a los heridos, algunos de ellos con quemaduras de diversa consideración.

Las autoridades no han determinado aún si las víctimas mortales viajaban en el camión cisterna o en otros automóviles que fueron impactados por la explosión. Asimismo, se mantiene la alerta preventiva ante la posibilidad de que se produzcan nuevas detonaciones mientras continúan las labores de enfriamiento y remoción de escombros.

"Tenemos cuatro víctimas fatales, 10 heridos de diversas consideraciones, cinco de los cuales se encuentran en riesgo vital", reportó a la prensa el delegado presidencial Gonzalo Durán.

El tránsito en el sector fue suspendido temporalmente, generando importantes congestiones en el acceso norte de la capital, mientras peritos investigan las causas exactas del accidente.

