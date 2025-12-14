domingo 14  de  diciembre 2025
OPINIÓN

Chile: una nueva etapa

No será tarea exclusiva del gobierno superar etapa oscura de la historia reciente de Chile. Será una responsabilidad de todos los chilenos

Esta combinación de fotografías de archivo, tomadas el 16 de noviembre de 2025, muestra los candidatos presidenciales de Chile. Jeannette Jara, de la coalición Unidad por Chile, pronunciando un discurso tras la publicación de los primeros resultados de las encuestas a pie de urna de las elecciones generales, en Santiago, el 16 de noviembre de 2025, y a José Antonio Kast, del Partido Republicano, pronunciando otro discurso tras la publicación de los primeros resultados de las encuestas a pie de urna de las elecciones generales, en Santiago, el 16 de noviembre de 2025.&nbsp;

Esta combinación de fotografías de archivo, tomadas el 16 de noviembre de 2025, muestra los candidatos presidenciales de Chile. Jeannette Jara, de la coalición Unidad por Chile, pronunciando un discurso tras la publicación de los primeros resultados de las encuestas a pie de urna de las elecciones generales, en Santiago, el 16 de noviembre de 2025, y a José Antonio Kast, del Partido Republicano, pronunciando otro discurso tras la publicación de los primeros resultados de las encuestas a pie de urna de las elecciones generales, en Santiago, el 16 de noviembre de 2025. 

RODRIGO ARANGUA / AFP
Juan Carlos Aguilera.

Juan Carlos Aguilera.

Por JUAN CARLOS AGUILERA P

SANTIAGO.- No es un nuevo ciclo, el que se iniciará en Chile, ni una ola, tampoco un interregno, conceptos que remiten a un cierto determinismo de quienes no creen en la libertad. La historia de las sociedades, como la vida humana, no son tragedias sino dramas. No, lo que se inaugurará en Chile con el futuro gobierno del republicano José Antonio Kast será una nueva etapa biográfica de nuestra sociedad.

Comienza a quedar atrás un tiempo envejecido en ideas, cargado de sufrimientos, zafiedad y desprecio por la persona, por su dignidad y libertad. Han sido décadas de intentar descoyuntar a Chile de sus raíces morales y culturales, especialmente en este último gobierno, a través de un experimento de ingeniería social caracterizado por una casi inexistente capacidad de gestión e inflamado de ideología.

Lee además
Esta combinación de fotografías de archivo, tomadas el 16 de noviembre de 2025, muestra los candidatos presidenciales de Chile. Jeannette Jara, de la coalición Unidad por Chile, pronunciando un discurso tras la publicación de los primeros resultados de las encuestas a pie de urna de las elecciones generales, en Santiago, el 16 de noviembre de 2025, y a José Antonio Kast, del Partido Republicano, pronunciando otro discurso tras la publicación de los primeros resultados de las encuestas a pie de urna de las elecciones generales, en Santiago, el 16 de noviembre de 2025. 
OPINIÓN

La hora de los mameyes para Chile
El candidato presidencial de Chile, José Antonio Kast, del partido Partido Republicano.
CHILE

José Antonio Kast cierra campaña prometiendo devolver el "orden y la seguridad" a Chile

En este sentido, José Antonio Kast ha definido su futuro gobierno como de emergencia, con tres tareas prioritarias y fundamentales: la seguridad, inmigración y crecimiento. Como toda emergencia, requerirá decisiones rápidas, eficaces, eficientes y consistentes en el tiempo. Focalizadas, constantes y perseverantes con la fortaleza que aquello implica. Cometidos que deberían estar animados por un espíritu portaliano, caracterizado por una austeridad ejemplar, con apego estricto a la constitución y a la ley por parte de todos los responsables del gobierno. Actualizando lo mejor de nuestra tradición republicana, articulando filosofía y política, es decir, el arte del buen gobierno con la administración y la economía, características de una gestión ordenada y responsable.

Pues la última década, hemos pasado de gestiones de excelencia a fiebres ideologizantes, careciendo de buenos gobiernos y de gobiernos buenos.

Sin embargo, no será tarea exclusiva del gobierno superar una etapa oscura de la historia reciente de Chile. Será una responsabilidad en su conjunto, es decir, de todos los chilenos y de sus actores principales, en orden a la recuperación de los bienes humanos fundamentales que configuran y protagonizan la existencia humana: la vida, la salud , la vivienda, la familia, la educación, el trabajo, la economía, la justicia, la cultura y la religión, sostenidos y catalizados por la seguridad y la paz social.

Vencer los males de Chile

Dicha tarea requerirá un tiempo que irá más allá del gobierno republicano, pues implicará vencer algunos males que han sido inoculados por largo tiempo en nuestra sociedad.

El primero de ellos es el odio, convertido en método y lenguaje. Durante años se normalizó la descalificación moral del adversario, la reducción del discrepante a enemigo y la sospecha permanente sobre quien no adhería al relato dominante. Se vio en la justificación de la violencia política, en la funa convertida en pedagogía pública y en la incapacidad de condenar sin ambigüedades el terrorismo o la violencia callejera cuando resultaban funcionales a una causa. Superar este mal exige recuperar la amistad cívica, fuente de vínculos de perfección y de unidad que vigorizan y vitalizan la sociedad, en la que reconoce en el otro a un igual en dignidad, aunque piense distinto.

Sin ese mínimo de benevolencia pública, la sociedad se fragmenta y la política degenera en una confrontación permanente.

El segundo mal es la desconfianza generalizada en las instituciones, fruto tanto de abusos reales como de una estrategia deliberada de demolición simbólica. Se erosionó la credibilidad del Congreso, del Poder Judicial, de las fuerzas de orden y de la administración pública, no para reformarlas responsablemente, sino para debilitarlas y sustituirlas por voluntarismo ideológico.

El resultado ha sido una ciudadanía escéptica, tentada por el repliegue al mundo privado y espectador anónimo de la fractura institucional. Recuperar la confianza supone volver a la probidad, a la competencia técnica, a la responsabilidad en el ejercicio de los cargos, al espíritu de servicio, entendiendo que las instituciones no son un obstáculo para la libertad, sino su condición de posibilidad.

El tercer mal es la descomposición de la justicia. La politización del sistema judicial, el garantismo selectivo y la utilización de ficciones jurídicas han terminado por invertir el sentido mismo del derecho. Víctimas abandonadas, delincuentes reincidentes protegidos por formalismos mal entendidos y una creciente percepción de impunidad han dañado gravemente el tejido social. Superar este deterioro implica restituir el Estado de derecho en su sentido más elemental, donde la ley se aplica con igualdad, la justicia protege al inocente y sanciona al culpable, y los jueces actúan con independencia real.

El cuarto mal es el individualismo utilitarista, que ha reducido las relaciones humanas a cálculo, beneficio inmediato y reivindicación sin deberes. Se expresó en la lógica de derechos sin comunidad, en la negación del sacrificio compartido y en la dificultad para sostener proyectos comunes de largo plazo. Frente a ello, la sociedad necesita redescubrir la generosidad y la gratitud como virtudes públicas. Ninguna comunidad política se sostiene solo sobre contratos y exigencias; requiere también reconocimiento de lo recibido, disposición al servicio y sentido de corresponsabilidad.

El quinto mal, y quizá el más grave por su capacidad de contagio, es la demagogia. Durante la última década se prometió lo imposible, se gobernó desde la consigna antes que desde la realidad. La política fue reemplazada por el espectáculo moralizante y el eslogan, con consecuencias visibles en la frustración social. Superar la demagogia exige devolver a la política su dignidad propia, entendida como el arte prudencial de ordenar la convivencia según el bien común, aceptando límites, costos y responsabilidades.

En la medida en que estos males sean enfrentados con realismo, fortaleza institucional y sentido del bien común, la nueva etapa que se abre para Chile podrá ser de verdadera esperanza, capaz de aprender de sus errores, corregir su rumbo y proyectar un futuro más humano, más justo, más libre, más seguro y pacífico.

FUENTE: Con información de Juan Carlos Aguilera

Temas
Te puede interesar

Chile elige presidente con la derecha como favorita por primera vez desde la dictadura

La derecha chilena, más cerca de regresar a La Moneda de la mano de José Antonio Kast

Un gran acuerdo nacional en Chile es el desafío del presidente que resulte electo este domingo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, asiste a una reunión con sus homólogos francés, británico y alemán en Londres el 8 de diciembre de 2025.
CONFLICTO

Enviado de EEUU anuncia reunión con Zelenski y dirigentes europeos en Berlín

El  expresidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, hace un gesto durante una entrevista con AFP en la Casa Grande del Pueblo en La Paz el 18 de junio de 2025. 
BOLIVIA

Expresidente Luis Arce pasa su primera noche en prisión en aislamiento

Oficina de gestión del seguro de salud conocido como Obamacare.
POLÍTICA EN EEUU

Dos nuevos escándalos de fraude sacuden al Partido Demócrata

Un huaso, un vaquero tradicional chileno de las llanuras centrales, vota en un colegio electoral durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago el 14 de diciembre de 2025. 
JORNADA ELECTORAL

Chile elige presidente con la derecha como favorita por primera vez desde la dictadura

Vista general del estadio durante el partido del grupo F de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 entre el Mamelodi Sundowns FC y el Fluminense FC en el Hard Rock Stadium, el 25 de junio de 2025 en Miami Gardens, Florida.
FÚTBOL

EEUU retira cargos contra exejecutivo argentino de Fox vinculado al FIFAgate

Te puede interesar

Un huaso, un vaquero tradicional chileno de las llanuras centrales, vota en un colegio electoral durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago el 14 de diciembre de 2025. 
JORNADA ELECTORAL

Chile elige presidente con la derecha como favorita por primera vez desde la dictadura

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Agentes de la ley escoltan a estudiantes cerca del edificio de ingeniería Barus & Holley en el campus de la Universidad de Brown en Providence, Rhode Island, el 13 de diciembre de 2025. video
EEUU

Tiroteo en Universidad de Brown deja dos muertos y varios heridos; detienen a un sospechoso

Agentes de policía asisten al encendido de la menorá, conmemorando la festividad de Janucá en Islington, Londres, el 14 de diciembre de 2025, mientras la comunidad judía se reúne para reflexionar sobre el atentado terrorista ocurrido en Australia ese mismo día.
MASACRE

Ataque antisemita en Sídney deja al menos 11 muertos y 29 heridos

Oficina de gestión del seguro de salud conocido como Obamacare.
POLÍTICA EN EEUU

Dos nuevos escándalos de fraude sacuden al Partido Demócrata

Aragón, España.
VIAJAR

Viaje por las alturas del Pirineo aragonés