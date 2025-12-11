jueves 11  de  diciembre 2025
José Antonio Kast cierra campaña prometiendo devolver el "orden y la seguridad" a Chile

“Vamos a devolver la tranquilidad a las familias chilenas”, prometió el candidato presidencial al cerrar su campaña frente a miles de adherentes

El candidato presidencial de Chile, José Antonio Kast, del partido Partido Republicano.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SANTIAGO DE CHILE - El candidato presidencial chileno José Antonio Kast, del Partido Republicano, prometió este jueves impulsar “un shock de esperanza” para devolver el orden y la seguridad al país, tras lo que calificó como años de “caos, desorden e inseguridad”. El mensaje marcó el cierre de su campaña rumbo al balotaje.

Kast ofreció su último discurso ante unos 5.000 simpatizantes reunidos en una plaza de Temuco, capital de La Araucanía, a unos 800 kilómetros al sur de Santiago. Amplio favorito según las encuestas, disputará la segunda vuelta del domingo frente a Jeannette Jara, una dirigente comunista moderada que encabeza una coalición de izquierda.

Juan Carlos Aguilera.
Política sin verdad: el debate que mostró la herida moral de Chile
En esta imagen, difundida por la oficina de prensa de la Presidencia de El Salvador, el presidente salvadoreño Nayib Bukele (d) saluda al presidente costarricense Rodrigo Chaves (i) para la firma de la alianza Escudo de las Américas, que incluye trabajo conjunto en proyectos de seguridad, economía y ayuda mutua en el Congo, en San Salvador, el 11 de diciembre de 2025. 
Nayib Bukele sella con Costa Rica una "alianza" contra la criminalidad

“Este gobierno generó caos, desorden e inseguridad. Nosotros vamos a ir en sentido contrario: vamos a entregar orden, seguridad y confianza”, afirmó el aspirante conservador, acompañado de los principales colaboradores de su campaña. Esta es la tercera ocasión en la que el abogado de 59 años compite por la presidencia.

Kast obtuvo el segundo lugar en la primera vuelta del 16 de noviembre, por detrás de Jara, pero los sondeos proyectan una victoria holgada para el republicano en el balotaje del 14 de diciembre.

"Cierre de campaña"

Ante miles de simpatizantes que agitaban banderas chilenas y partidarias, Kast recordó que Temuco fue el punto de partida de su primera campaña presidencial en 2017. Describió a La Araucanía como una región “golpeada por el miedo, el terror y el vandalismo”.

En esta zona vive la mayor parte del pueblo mapuche —la etnia más numerosa del país— y con frecuencia se registran ataques incendiarios atribuidos tanto a grupos radicalizados que reivindican tierras ancestrales como a bandas dedicadas al robo de madera.

La elección de Temuco para el cierre de campaña responde a que La Araucanía se consolidó como un bastión del Partido Republicano, que obtuvo un senador y dos diputados en las últimas elecciones parlamentarias.

En el acto, el abogado Víctor Badilla, de 39 años, aseguró que Kast “es la mejor opción” para enfrentar la situación actual. “La gente tiene muchas necesidades. Económicamente hemos disminuido considerablemente nuestra calidad de vida y creo que él es la mejor alternativa para nuestra región”, afirmó.

FUENTE: Con información de AFP

