sábado 31  de  octubre 2026
EXPANSIÓN AMENAZANTE

China penetra la educación en Nicaragua con dos institutos Confucio vetados por EEUU

Los centros instalados en universidades son parte de la expansión china que el gobierno de Trump busca frenar al declararlos como amenaza para la seguridad

El régimen de Nicaragua que controla Daniel Ortega y Rosario Murillo afianza sus vínculos Con China mientras adelanta cambios constitucionales

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AFP
Por Valeria Montero

MIAMI.- Dos Institutos Confucio, rechazados por EEUU y otros países por su influencia ideológica, fueron instalados por China en dos universidades de Nicaragua en una muestra de mayor penetración en la educación de ese país bajo control del régimen Ortega-Murillo, y también de expansión en la región, según informó un medio internacional.

Los centros funcionan en las dos más grandes instalaciones de educación superior en Managua y León y ofrecerían cursos de mandarín, actividades culturales no precisadas e intercambios académicos con China.

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China ha intensificado sus relaciones de cooperación con el régimen nicaragüense desde que este rompió relaciones diplomáticas en 2021 con Taiwán, país democrático e independiente pero considerado por China como provincia rebelde bajo su poder.

Mientras, este viernes la pareja Ortega-Murillo hizo un llamado “de suprema urgencia” hizo un llamado a maestros y representantes de escolares a restringir el uso de las tecnologías de información bajo el pretexto de que pueden “ser perniciosas para niños y adolescentes”.

Centros Confucio, amenaza en EEUU

Aunque no se precisa la fecha de la apertura de los dos Institutos Confucio, se asegura que ocurrió cuando fueron clausurados en numerosas universidades de EEUU por estar financiados por China y por su estrecho vínculo con el Partido Comunista.

Tras el cierre de esos centros, el 23 de octubre pasado el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, informó que el Departamento de Guerra clasificó a los Institutos Confucio como una amenaza para la seguridad nacional.

Según dijo, unas 80 organizaciones en EEUU operaban en unas 30 universidades con distintos nombres y estructuras, en busca de influir con actividades diversas en estudiantes, y fueron vetadas.

Pero la situación en EEUU no es nueva. Durante el primer gobierno de Trump, el Departamento de Estado designó en 2020 al Centro de Institutos Confucio de Estados Unidos, con sede en Washington, como “misión extranjera” de la República Popular China

Luego lo vinculó con la campaña internacional de propaganda e influencia de China, indicó el reporte.

Más penetración en Nicaragua

Los Institutos Confucio de China forman parte de un proyecto internacional surgido en 2004 para enseñar mandarín y difundir la cultura china en universidades extranjeras.

Sin embargo, han sido cuestionados en los últimos años por coartar libertades al participar hasta en la selección de docentes.

Mientras tanto, en la OEA se espera una declaración sobre la situación política de Nicaragua, en la que nueve Estados miembros, incluidos EEUU y Brasil, votaron a favor de crear un grupo negociador con Nicaragua atapado en su deriva autoritaria.

La decisión de los cancilleres parte de la reunión extraordinaria del 2 de octubre en Washington para analizar medidas sobre el país centroamericano que excluyó de elecciones a la oposición entre otras decisiones autoritarias, mediante una reforma constitucional.

FUENTE: Con información tomada de Infobae, de EFE y AFP

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