Argentina niega que Brasil exigiera explicaciones por viaje de Bolsonaro a EEUU

Foto montaje del mandatario socialista de Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva y del presidente de Argentina, Javier Milei.

BUENOS AIRES.- El canciller argentino, Pablo Quirno, negó este viernes que Brasil haya solicitado explicaciones diplomáticas a Buenos Aires por el traslado del excandidato presidencial conservador Flávio Bolsonaro a Estados Unidos, luego de que saliera de territorio argentino en medio de una investigación judicial en su contra en Brasil.

"Falso. No hubo ningún pedido de explicaciones", escribió Quirno en la red social X, en respuesta a una publicación del diario argentino La Nación que informaba sobre una supuesta reclamación de Brasilia.

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FALSO. No hubo ningún pedido de explicaciones. “….desde que Milei retiró el Embajador.”: Brasil unilateralmente tomó la decisión de retirar su embajador y solicitó el retiro del nuestro. No tomen dictado de una sola fuente (e interesada claramente). — Pablo Quirno (@pabloquirno) October 30, 2026

Sin embargo, una fuente diplomática brasileña confirmó a la agencia AFP que la Cancillería convocó a la encargada de negocios argentina en Brasilia, Emilia Cortés, para "dar explicaciones" sobre las circunstancias del viaje de Bolsonaro a Estados Unidos a través de territorio argentino.

El episodio añade tensión a las relaciones entre el gobierno del presidente argentino, Javier Milei, y la administración del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, marcadas por diferencias políticas y diplomáticas.

Investigación judicial y restricciones de pasaportes

Flávio Bolsonaro salió de Argentina durante la madrugada del miércoles en un avión privado con destino a Estados Unidos, acompañado de su familia. El recorrido incluyó una escala en Ecuador.

El desplazamiento se produjo después de que un juez brasileño solicitara sus pasaportes en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero, tras el proceso electoral en Brasil. La situación judicial del excandidato había generado restricciones sobre sus documentos de viaje.

Tras llegar a Florida, Bolsonaro reivindicó su papel como "el líder" de Brasil y aseguró que encabezará a la oposición desde Estados Unidos.

El excandidato no reconoció su derrota en el balotaje del domingo y denunció un supuesto "fraude electoral", pese a que los resultados fueron reconocidos por las autoridades electorales brasileñas y por sectores de su propio entorno político.

Tensión diplomática entre Milei y Lula

El encuentro entre el director del Departamento de América del Sur de la Cancillería brasileña, João Marcelo Galvão de Queiroz, y la encargada de negocios argentina, Emilia Cortés, tuvo lugar el jueves en Brasilia.

Una fuente diplomática consultada por AFP describió la convocatoria como un "procedimiento habitual", aunque no reveló el contenido de la conversación.

Tampoco anticipó "ningún desarrollo" adicional como consecuencia del encuentro.

Las relaciones entre Brasil y Argentina atraviesan un período de distanciamiento desde agosto, cuando el gobierno de Lula redujo la representación diplomática brasileña en Buenos Aires al nivel de encargado de negocios, después de una serie de declaraciones ofensivas de Milei contra el mandatario brasileño.

La controversia por el viaje de Bolsonaro suma un nuevo elemento de fricción entre ambos gobiernos, que mantienen diferencias políticas sobre distintos asuntos regionales.

FUENTE: Con información de AFP