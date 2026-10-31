sábado 31  de  octubre 2026
VENEZUELA

Lorenzo Mendoza plantea alianzas para reconstruir Venezuela tras años de expropiaciones

El presidente de Empresas Polar recordó las presiones contra el empresariado durante el chavismo y planteó la importancia de recuperar las capacidades nacionales

&nbsp; Lorenzo Mendoza será el conferencista del IV Encuentro de Egresados y Amigos de la Universidad Metropolitana en Miami. &nbsp;

 

Lorenzo Mendoza será el conferencista del IV Encuentro de Egresados y Amigos de la Universidad Metropolitana en Miami.

 

EFE/ARCHIVO
Por Valeria Montero

CARACAS.- El empresario venezolano Lorenzo Mendoza considera que la recuperación de Venezuela exige sumar esfuerzos entre el sector privado, las universidades y otras instituciones, en momentos en que el país comienza a dejar atrás una prolongada etapa de dificultades económicas.

El presidente ejecutivo de Empresas Polar, expuso esa posición al participar en la formalización de una iniciativa académica vinculada con el Centro de Atención Nutricional Infantil de Antímano (CANIA), institución respaldada por la compañía y que también fue objeto de las políticas de expropiación aplicadas durante el mandato del chavismo.

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Al referirse a las perspectivas nacionales, Mendoza sostuvo que Venezuela atraviesa un cambio de etapa y que la reconstrucción debe ocupar ahora el centro de los esfuerzos.

"La sobrevivencia pareciera que quedó, ya estamos saliendo de esa", manifestó.

Su planteamiento apunta a la necesidad de recuperar no solo la capacidad de producción, sino también las condiciones institucionales que permitan impulsar nuevamente la actividad económica. En ese proceso, atribuyó a las empresas privadas una responsabilidad importante.

El antecedente de las expropiaciones

Mendoza, durante su intervención, recordó el trato que recibió el sector empresarial durante los años de confrontación con el poder político venezolano. "Nos quisieron desaparecer", afirmó al describir las dificultades que enfrentaron las compañías privadas.

Asimismo, Mendoza evocó particularmente la situación del CANIA, cuya continuidad tuvo que defender Empresas Polar después de un proceso de expropiación.

"Fuimos expropiados, dimos una batalla para poder, digamos, defender a una institución que se dedicaba a la malnutrición", señaló.

El caso representa uno de los episodios que Mendoza utiliza para ilustrar las consecuencias que tuvieron las intervenciones estatales sobre organizaciones que desarrollaban actividades productivas y sociales.

Universidades y empresas en una nueva etapa

Las declaraciones se produjeron durante la formalización de la Cátedra Interuniversitaria del CANIA, proyecto que cuenta con la participación de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y la Universidad Metropolitana (Unimet).

La iniciativa establece un espacio de cooperación entre el centro especializado y las instituciones académicas, en una apuesta por fortalecer el trabajo conjunto.

Empresas Polar, fundada en 1941, es uno de los grupos industriales privados de mayor trayectoria en Venezuela, con actividades en los sectores de alimentos y bebidas. Su permanencia en el mercado venezolano ha transcurrido en medio de controles económicos, restricciones y conflictos con las políticas del régimen chavista.

El mensaje de Mendoza coincide con el nuevo escenario político que atraviesa Venezuela desde la captura del depuesto dictador venezolano, Nicolas Maduro, en enero pasado y el acercamiento entre Washington y el mandato interino encabezado por Delcy Rodríguez.

En medio de esas circunstancias, el empresario puso sobre la mesa la importancia de reconstruir las condiciones necesarias para que el país recupere su potencial productivo, con la participación de actores privados y académicos.

FUENTE: Con información de Banca y Negocio/Redes Sociales

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