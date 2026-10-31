sábado 31  de  octubre 2026
PRESIONES EN AUMENTO

Trump asegura que el régimen de Cuba no durará más de dos años y medio

El presidente de EEUU afirmó que el resultado de las presiones sobre La Habana puede verse "incluso antes" y que el castrismo tiene los días contados

El presidente de EEUU, Donald Trump, habló sobre Cuba

El presidente de EEUU, Donald Trump, habló sobre Cuba

Por Julián Varela

NUEVA YORK.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el régimen de Cuba "no va a durar mucho más de dos años y medio, tiempo en el que prevé que podrán verse los resultados de las presiones en el país caribeño para conseguir un cambio político que ponga fin a la dictadura castrista.

"Incluso antes de eso". acotó el mandatario al precisar el tiempo que da a la crisis de Cuba, al cual volvió a calificar de "país fallido".

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Durante un acto en Florida, Trump aseguró que su gobierno sigue la situación política de la isla "muy de cerca" y reiteró que la dinastía de los Castro tiene los días contados, al ser consultado sobre la posibilidad de que sigan en el poder, mientras durante su administración.

El presidente estadounidense dio sus declaraciones, luego de que medios informaran que una base militar en Puerto Rico serviría de apoyo para una acción contra la isla.

Cambio político en Cuba

El presidente estadounidense fue enfático.

"Diría que no va a durar mucho más. Miren, es un país fallido. Vamos a hacer que la gente regrese allí muy pronto", aseveró en un video que fue publicado este sábado por medios locales.

En su declaración, Trump vinculó la presión sobre Cuba con la estrategia aplicada hacia otros países de la región como Venezuela, y destacó que podrían abordar un escenario tras otro.

"Vamos a terminar con uno y luego tal vez le echemos un vistazo al otro", añadió Trump en su habitual estilo sin dar detalles.

Mencionó que el secretario de Estado, Marco Rubio, está pendiente del asunto debido a sus raíces familiares de origen cubano, indicó el reporte.

FUENTE: Con información de EFE, DLA

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