Comercios de Madrid y otras ciudades de España se blindan ante amenazas de disturbios y saqueos

En Madrid, comerciantes blindaron los negocios con piezas metálicas o de madera ante los posibles saqueos del último fin de semana de octubre de 2026

MADRID.- Comerciantes de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España blindan los negocios con piezas metálicas o de madera ante los posibles saqueos que podrían producirse este fin de semana por las concentraciones convocadas por Blocus, el movimiento originado en las redes sociales que emplea cuestionables reivindicaciones sobre el sistema educativo para convocar disturbios, saqueos y actos vandálicos en ciudades de Europa.

La opacidad de las redes sociales y su presencia global facilitan que etiquetas como Blocus, que el pasado sábado dio amparo a las violentas protestas de Barcelona, movilicen a cientos de jóvenes sin saber quién dirige los disturbios, según los expertos.

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Los altercados de violencia callejera promovida por la extrema izquierda la pasada semana en Barcelona y Francia podrían extenderse a otras zonas de España, coincidiendo, además, con las fiestas de Halloween.

Múltiples negocios en el centro de Madrid (especialmente en la Gran Vía y Calle Serrano, donde abundan tiendas de marcas) han comenzado a proteger sus vidrieras y fachadas.

"Hay temor a disturbios y saqueos. La precaución responde a convocatorias difundidas en redes sociales por el movimiento Blocus para este fin de semana, tras los graves incidentes y saqueos ocurridos días antes en Barcelona", indicó Rosa, que viista la capital española.

La visitante agregó que la protección no solo incluye tiendas de moda y marcas de lujo (como Loewe o Louis Vuitton), "también sucursales bancarias, como Banco Santander, y supermercados".

Asimismo, las autoridades locales reforzaron la seguridad con un dispositivo especial que contempla el despliegue de 1.700 policías municipales y agentes antidisturbios en la capital para prevenir altercados, "a pesar de que algunas de las convocatorias fueron desconvocadas o vigiladas de cerca tras varias detenciones policiales a nivel nacional".

Luego de los altercados y saqueos de hace una semana en Barcelona, algunos establecimientos de los alrededores de Plaça de Catalunya y de la parte baja de Passeig de Gràcia, como los de las cadenas de moda Zara, H&M, Adidas, Nike o Cos, también están protegiendo sus vidrieras.

Alarma en Valencia

Según el medio noticioso El Debate, una de las principales ciudades que está en alerta es Valencia, donde, a pesar de que se detuvo al presunto cabecilla de Blocus, el nivel de alarma continúa generando temor.

La Guardia Civil informó que ese individuo, cuya identidad no ha revelado, estaría vinculado a convocatorias difundidas en redes sociales que, bajo la apariencia de protestas estudiantiles y otras reivindicaciones sociales, buscaban llevar a cabo los saqueos y actos violentos que finalmente se produjeron el pasado 24 de octubre en Barcelona.

La Policía Nacional y la Policía Local en Valencia informaron a los comerciantes del centro de la ciudad sobre el riesgo que pudiera haber este sábado si los disturbios y saqueos terminan por producirse. La recomendación es que cierren antes del horario habitual.

"Blocus es un término muy expresivo, gráfico y que funciona en muchos idiomas; no es una plataforma", señaló Carmela Ríos, periodista especializada en redes sociales, que considera que el anonimato que han mantenido estas plataformas evita conocer quién está detrás de la movilización violenta. La investigación está en proceso.

FUENTE: Con información de El Debate/HuffPost/ EFE