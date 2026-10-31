Entre probable colaboración con la CIA y a pasos del colapso del régimen, así va Cuba

El dictador Raúl Castro y el designado gobernante Miguel Díaz-Canel (derecha) llegando al Palacio de Convenciones de La Habana para participar en la apertura de la tercera sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Asamblea del Poder Popular, el 17 de julio de 2024.

LA HABANA. - Muchas personas en Cuba sienten que están en tierra de nadie. Como Anisley, estudiante universitaria, quien considera que los cubanos están atrapados entre el discurso obsoleto y dogmático de la dictadura más longeva del hemisferio occidental y una narrativa hollywoodense de la Casa Blanca.

“Es como vivir en un manicomio. Por una parte, el relato ideológico y las mentiras del gobierno de Díaz-Canel y por otra, la narrativa fantasiosa de Donald Trump que con total parsimonia promete que la flota naval de Estados Unidos anclará a 45 metros del malecón, el régimen se cagará de miedo y negociará su rendición con Marco Rubio sin disparar un tiro. Si fuera el guion de una película tipo B sonara bien. Pero como paliativo a la durísima realidad que sufrimos, nos deja a los cubanos con caras de tontos”, dice Anisley.

Confiesa la joven que después de la captura del autócrata venezolano Nicolás Maduro ha vivido un carrusel de emociones. “Una sensación difícil de explicar. Mezcla de ciencia ficción política y post verdad con parrafadas de Cantinflas. Los cubanos lo tenemos fácil si queremos escapar de la propaganda gubernamental: no leemos la prensa oficial ni vemos los noticieros de televisión. Que alguien me explique la estrategia de Trump, de prometer a los cubanos que el régimen tiene sus días contados y pasan los meses y las cosas siguen igual”.

¿Negociación?

Un empleado de CUPET (expendedora de combustible) piensa que “las promesas de Trump forman parte de la campaña electoral de medio tiempo en Estados Unidos. Pienso que él va a priorizar la negociación con estos sinvergüenzas y no una transición a la democracia. Trump quiere quedar bien con sus amigos cubanoamericanos y la comunidad cubana en la Florida que, por mayoría, votó por él. Pero, como potencia mundial vela por sus intereses. Marco Rubio, si pudiera, implementaría otra estrategia. Pero no tiene más opción que cumplir las órdenes de su presidente", opina.

"Usan el tema cubano porque es mediático y para dividir a los gobernantes de la Isla, que debido a la imprevisibilidad de Trump, no pueden discernir por dónde vienen los tiros. Al final negociarán un trato parecido al de Venezuela. Solo esperan que se muera Raúl Castro. Luego, alfombra roja en el Capitolio y un abrazo de Trump con el Cangrejo o Díaz-Canel. Es lo que viene. Los perjudicados en esta historia somos los cubanos de a pie, que tendremos que seguir soportando un burujón de años a una dictadura ahora reciclada”.

Dayán, licenciado en historia, opina que el relato político, tanto del régimen como de la Casa Blanca resulta alucinante “lo del gobierno es repetir el mismo guion que usaba Fidel Castro, pero con el colapso económico, social y político, y sin ningún país que subvencione este disparate, la propaganda diseñada es una abstracción mediática, poco creíble y chapucera. Y la estrategia de Washington parece sacada de un comic. Si no fueran tan dramáticas las carencias que padecemos los cubanos, parecería que el humor se ha fusionado con la política exterior de Estados Unidos”.

Por arte de magia

Un taxista habanero asegura que Trump no es pesado, pero dice cosas que dan risa. Muchos en Cuba creen que el cambio va a llegar por arte de magia: la gente sentada en el sofá de su casa comiendo rositas maíz y a la mañana siguiente las Fuerzas Deltas ocupan el Palacio de la Revolución y convocan a elecciones. La historia es más larga. Para librarse de una dictadura comunista hay hacer más. No esperar un milagro”.

Un segmento amplio de cubanos, acorralados por la miseria y el hambre, no tiene tiempo siquiera para debatir sobre el futuro de su país. “Que pase lo que vaya a pasar, pero que al menos las cosas mejoren, que comer no sea tan complicado y tener luz en tu casa no sea un lujo”, indica un vendedor ambulante de ropa usada.

Para Jorge Luis, músico, la “narrativa de Trump ha provocado que la gente pase de un optimismo desbordado a la peor de las decepciones. Si analizas ese duelo verbal, de momento, el régimen gana por goleada. Se mantienen en el poder y todo apunta a que acabarán negociando un trato con Estados Unidos”.

Gustavo, economista, señala que “más allá de las promesas de Trump, su estrategia ha sido la más efectiva de todos los presidentes estadounidenses en los 67 años de dictadura. No solo tiene acorralado al gobierno, sino que los ha obligado a implementar las medidas de mercado más amplias en la historia del castrismo, aunque considero llegan demasiado tarde”.

Varios expertos consideran que las restricciones de Trump han profundizado la dependencia económica de Cuba con respecto a Estados Unidos. En los primeros ocho meses de 2026, las importaciones de la Isla superaron los 875 millones de dólares, más que en todo 2025 y un récord desde 1992.

“Trump tiene al régimen como en una celda de castigo. Y nadie va a llegar en su ayuda. O cuadran un trato o apuestan por una posición numantina a costa de utilizar de rehén al pueblo cubano. Y la dependencia económica es casi absoluta. En el mes diciembre, es probable que las importaciones rocen los 1.400 millones de dólares. Y en los próximos años, según algunos cálculos, debido a la apertura del gobierno y el cerco económico de Trump, las importaciones pueden superar los 3.000 millones de dólares”.

Posible Pacto

“No veo otra salida que pactar un acuerdo. La estrategia de ganar tiempo del gobierno no es sostenible dada la precaria situación económica del país. Se han ido de Cuba muchas empresas e inversionistas extranjeros. El 75% de los hoteles están cerrados por falta de turistas. Y el único posible inversor es el capital estadounidense o cubanoamericano. Los dos podrán sus condiciones. En la extracción de minerales, la Sherrit vendió una parte importante de sus acciones a un magnate estadounidense amigo de Trump”.

“Y para explorar y extraer petróleo en aguas profundas, las únicas empresas capacitadas son las británicas y norteamericanas. A pesar de que se ha recrudecido el embargo, entra más combustible que nunca, importado de Estados Unidos. El lomo de cerdo deshuesado que comen las familias en Cuba también es comprado en USA, al igual que los autos que están rodando por la isla. Esa dependencia económica se va a extender en el tiempo. La estrategia de Trump y Rubio tiene al régimen castrista en posición de jaque mate. Lo que hace falta es precisar cuántos movimientos faltan para la rendición”, asegura el economista habanero.

Leonel, profesor jubilado, puede entender que la estrategia de Trump sea a mediano plazo, "pero me pregunto cuántos años más tiene que sufrir el pueblo cubano para alcanzar la anhelada democracia. Casi el 90% de la población vive en la pobreza. El promedio de vida ha caído entre cinco y diez años. Por enfermedades curables como la hipertensión y la diabetes están muriendo miles de personas. La jugada del régimen es simple: Trump los aprieta a ellos y ellos aprietan al pueblo. Y cada año emigran miles de personas. Si la transición demora, dentro de dos o tres años Cuba tendrá unos seis millones de habitante”.

Lo surrealista

En el actual contexto, bastante surrealista, el secretario de Estado, Marco Rubio, recientemente propuso una “asociación discreta con la CIA a quienes buscan un cambio en Cuba”. En los chats de WhatsApp o Signal la gente se reenvía instrucciones de la CIA y un video donde se explica una forma segura de contactar con la agencia de inteligencia norteamericana.

Un residente al oeste de La Habana quiere saber “cuánto paga la CIA por informaciones valiosas”. Su esposa aclara que “muchos cubanos lo harían gratis, si se han pasado la vida ‘chivateando’ (delatando) por amor al arte en los CDR (Comité de Defensa de la Revolución) o como informantes de la policía y la Seguridad del Estado. Pero si a cambio de información, más que dinero, que se necesita en Cuba, se podrían negociar visas para nuestros hijos o nietos, sería un trato perfecto”.

Un joven de 28 años dice que el “sueño de su vida siempre fue ser espía. He visto todas las películas de James Bond. Pero no tengo acceso a información importante”. Un ex oficial del MININT, asegura que “aunque el gobierno se tomó esas declaraciones en tono de burla, la realidad es que el chorro de mierda y la paranoia llega hasta el techo en las instituciones del Estado. Saben que, por el hundimiento del sistema y la corrupción, cualquier funcionario vendería secretos estatales a cambio de dinero, una visa o por patriotismo, pues la situación es insostenible. Y la actual dirigencia no ofrece soluciones ni va a sacar adelante el país”.

Un jurista revela a DLA que es muy probable “se refuercen las sanciones penales, e incluso se vuelva a aplicar la pena de muerte, a personas acusadas de colaborar con la CIA. Esas leyes ya están contempladas en el Código Penal”. Un segmento de ciudadanos cree que el final de la dictadura verde olivo está al doblar de la esquina.

Otros, menos optimistas, creen que el régimen es capaz de sobrevivir a la administración Trump. El economista Gustavo, discrepa: “El castrismo está en capilla ardiente”. Pero nadie sabe cuándo podrá ser enterrado”.