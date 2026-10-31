sábado 31  de  octubre 2026
DICTADURA

CIDH advierte sobre el uso de la pena de muerte como amenaza en Cuba

La legislación penal en Cuba pasó de 20 a 24 figuras delictivas susceptibles de recibir la sanción máxima, una situación que genera preocupación internacional

Policías caminan cerca del Capitolio de La Habana, Cuba.&nbsp;

Policías caminan cerca del Capitolio de La Habana, Cuba. 

AFP
Policías al servicio del régimen caminan cerca del Capitolio de La Habana, el 15 de noviembre de 2021. 

Policías al servicio del régimen caminan cerca del Capitolio de La Habana, el 15 de noviembre de 2021. 

AFP
Sede de las Reales Cortes de Justicia de Londres.

Sede de las Reales Cortes de Justicia de Londres.

THEROYALCOURTSOFJUSTICE.COM vía DIARIO DE CUBA
Por Alejandro Sardi

LA HABANA.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su "preocupación por la permanencia y ampliación de la pena de muerte en la legislación cubana".

Durante el actual período de audiencias públicas del organismo, celebrado esta semana en Ciudad de Panamá, la entidad también señaló "la redacción ambigua que puede poner en riesgo a las personas por el ejercicio de sus derechos a la participación política y a las libertades de expresión, reunión y asociación".

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Asimismo, la CIDH reafirmó su posición a favor de abolir la pena de muerte y reiteró su llamado a "liberar a las personas privadas de libertad por motivos políticos".

El organismo también cuestionó la falta de independencia judicial en Cuba, una situación que, a juicio de sus expertos, "provoca un temor generalizado en la población".

Amenazas de aplicar la pena capital

La preocupación de la CIDH encuentra sustento en los antecedentes del régimen cubano. En 2023, el entonces presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, amenazó con recurrir a la pena de muerte como mecanismo de "defensa" del régimen y de la cacareada "tranquilidad ciudadana". Desde entonces, La Habana ha vuelto a invocar en varias ocasiones la posibilidad de aplicar este castigo.

"Hace 20 años que en Cuba no se aplica una sanción de muerte. Eso no quiere decir que no exista. Está en varias figuras delictivas, las más graves; también está en los hechos asociados al delito de terrorismo, tiene prevista la pena de muerte por varias razones", afirmó entonces Remigio Ferro.

La ocasión más reciente en que La Habana recordó la vigencia de la pena capital en su ordenamiento jurídico, en un contexto de amedrentamiento, ocurrió hace poco más de una semana. En esa oportunidad, la Fiscalía del régimen advirtió que los procesados por el intento de infiltración armada registrado en febrero enfrentan cargos cuyas sanciones "pueden llegar a la pena de muerte en su grado máximo, según la gravedad de los actos cometidos".

Cuba amplió los delitos castigados con la pena máxima

La pena de muerte está contemplada en la legislación penal cubana. De hecho, en 2023 el régimen amplió en cuatro el número de delitos que pueden ser castigados con esta sanción. Mientras el anterior Código Penal contemplaba 20 figuras delictivas susceptibles de recibir la pena capital, el actual incluye 24. Entre ellas se encuentra el asesinato.

Los cuatro delitos incorporados al nuevo Código Penal como susceptibles de recibir la pena máxima corresponden a figuras contra la seguridad del Estado. De los 24 delitos que contemplan esta sanción, más de la mitad están relacionados con esa categoría.

Reclamos internacionales contra el régimen

El pronunciamiento de la CIDH sobre la pena de muerte en Cuba se suma a las numerosas críticas internacionales contra el régimen por mantener este castigo en su legislación. Organizaciones defensoras de los derechos humanos y organismos internacionales han exigido su eliminación, sin que hasta ahora La Habana haya mostrado disposición a atender esos reclamos.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba

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