viernes 30  de  octubre 2026
¿Fraude?

Flávio Bolsonaro califica los resultados de los comicios en Brasil de "matemáticamente imposibles"

El excandidato presidencial derechista rompió el silencio desde EEUU, país que le dio acogida debido a la persecución del régimen izquierdista de Lula da Silva

El senador brasileño, Flávio Bolsonaro.

El senador brasileño, Flávio Bolsonaro.

AFP
Por Santiago Perales

WASHINGTON — El excandidato presidencial brasileño, Flávio Bolsonaro, volvió a cuestionar este viernes la legitimidad de los recientes comicios en su país, al calificar los resultados de "matemáticamente imposibles", y aseguró que la victoria del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, se consumó mediante "un gol con la mano".

"Hay muchas cosas inexplicables en estas elecciones, que matemáticamente es imposible que hayan ocurrido en el mundo real, a menos que, como dije, haya habido algún gol con la mano", expresó el líder conservador en una transmisión en vivo en sus redes sociales desde Estados Unidos, a donde huyó el pasado martes con su familia.

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El senador, de 45 años, aterrizó en el Aeropuerto Ejecutivo de Miami-Opa Locka, en el condado de Miami-Dade, acompañado de su esposa y sus dos hijas, luego de realizar un recorrido que incluyó escalas en Argentina y Ecuador.

Su llegada a territorio estadounidense se produjo pese a que la Policía Federal brasileña había cancelado el martes sus pasaportes, el ordinario y el diplomático, después de que supuestamente incumpliera una orden judicial que exigía la entrega de ambos documentos en el marco de una investigación por presuntos hechos de corrupción, acusaciones que realiza la justicia de Brasil controlada por el régimen izquierdista de Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro aseguró que continuará luchando por su país. “Vamos a trabajar para que se restablezca la justicia en nuestro país, para que se restablezca la democracia”, subrayó.

FUENTE: Con información de EFE

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