Waltz: Esto es América y alzó la luz de la libertad para el pueblo cubano

En estos tiempos, los tiranos tienen un alto costo para satisfacer su sed de sangre; debido a un freno impuesto por una nueva óptica en el mundo, los juicios de Núremberg, cuando un Tribunal Militar Internacional juzgó y condenó a criminales nazis con los cargos de crímenes contra la humanidad.

El octogésimo aniversario se cumplió este mes de octubre del 2026, cuando el Tribunal Militar Internacional de Núremberg dio sus conclusiones de culpabilidad por conspiración, crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y se cumplieron las sanciones de pena de muerte y cadena perpetua para los asesinos nazis.

El proceso judicial en Núremberg duró durante 218 días, del 20 de noviembre de 1945 al 1 de octubre de 1946, en este año, el 16 de octubre, se ejecutaron las condenas a muerte por ahorcamiento a doce de los principales del régimen nazi.

Adolfo Hitler, el líder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán (Nazi) y Führer del Tercer Reich Alemán; Martin Bormann, jefe de la Cancillería del Partido Nazi y secretario privado de Hitler; Hermann Göring, fundó la Gestapo, comandante en jefe de la fuerza aérea y presidente del Reichstag, los tres se suicidaron. Los dos primero escaparon de los Juicios de Núremberg, no así el último; entre los 22 sancionados que cumplieron su sentencia a muerte, estaba Joachim von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores de la Alemania nazi.

El tirano Hitler y sus secuaces planificaron con meticulosidad el exterminio del pueblo judío, desde antes de las Leyes de Núremberg de 1935 y, más tarde, en la Conferencia de Wannsee (1942), constituyó un aumento institucionalizado de la exterminación en masa de los judíos alemanes y en las zonas ocupadas con la antisemítica: Solución Final.

El régimen nazi, al ejecutar la Solución Final, cometió un genocidio contra el pueblo judío, donde asesinaron a 6 millones de personas judías, nombrado Holocausto o Shoah. Sin embargo, en pleno siglo XXI, después de 80 años de finalización de los Juicios de Núremberg, aún persisten y van en crecimiento un intenso antisemitismo en el mundo, con el demencial objetivo de cumplimentar aquellos planes del dictador Adolfo Hitler y sus miembros del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán (Nazi) con la Solución Final.

El pueblo judío, con el claro convencimiento de que no debe repetirse la historia de un nuevo genocidio contra sus compatriotas, ha reelegido recientemente para la dirección del país a un fiel defensor de esa nación y estado, al primer ministro Behamin Netanyahu y su partido Likud.

El 7 de octubre de 2023 ocurrió la peor la matanza de judíos desde el Holocausto, y la muerte violenta de 1 200 israelíes en un día, hechos realizados por los terroristas de Hamás.

El pueblo de Israel tuvo que pelear en siete frentes contras los nuevos nazis, los terroristas de los ayatolás de Irán, Hamás, Hezbolá, Hutíes, grupos de milicias en Irak y de Siria, los terroristas palestinos en Judea y Samaria; que no solo buscan la Solución Final, sino arrebatarle sus tierras, país y estado, clamando la frase antisemítica “Desde el río hasta el mar”.

En aquellas acciones antisemíticas de eliminar de la faz de la Tierra al pueblo de Israel, se encuentra el régimen comunista de Cuba, que ha llevado a la práctica ese objetivo de exterminio de esa nación, con las guerras del Yom Kipur y la de Degaste. En los foros internacionales, incluso en las Naciones Unidas (ONU), y dentro del país ha sido constate su propaganda antisemítica e hizo propio el adagio “Desde el río hasta el amar”.

La Cuba comunista, la primera sociedad atea del hemisferio, antiamericana y antisemítica, ha encontrado un verdadero oponente, defensor de Israel y la cultura occidental, inclusive de la libertad del pueblo cubano, en el América Primero, el presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.

El régimen castrocomunista ha gastado los recursos financieros y materiales del pueblo cubano en las guerras por el mundo y en la injerencia violadora de la soberanía de los países del hemisferio, llegándose a realizar actos de desestabilización y convertise en una amenaza a la seguridad nacional de EEUU.

Ahora la junta militar tiránica de Cuba se queja de la falta de recurso para salir de la grave crisis económica y culpabiliza a un tercero y hacia el exterior; desde hace mucho ideó un enemigo, causante de sus problemas, EEUU.

En días recientes, en la ONU fue desenmascarado régimen gobernante de Cuba por el embajador estadounidense Mike Waltz, donde mostró la corrupción de la juntan militar tiránica cubana y sus lujos materiales y placeres en islas exóticas nativas, mientras el pueblo cubano vive en la miseria.

El canciller Bruno Rodríguez fue mucho peor que Ribbentrop, con su conducta soez, delictiva e inmoral, de matón de barrio, violador de la ética profesional diplomática. Bruno y su régimen cometen violaciones graves a los derechos humanos del pueblo cubano, delitos que no prescriben por ser crímenes de lesa humanidad, cuyos juicios de Núremberg serán en Cuba libre.