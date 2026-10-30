viernes 30  de  octubre 2026
DECISIÓN

Italia se une a sus socios de la Unión Europea y se abstiene en la resolución de la ONU sobre Cuba

Roma manifestó su profunda inquietud por la persistente violación de los derechos humanos en la isla y reiteró su exigencia para que libere de manera inmediata a todos los presos políticos

Una anciana camina por una calle de La Habana, el 3 de junio de 2025. En Cuba, uno de los países más envejecidos de Latinoamérica, las personas mayores que reciben pensiones mínimas intentan sobrellevar la grave crisis económica, y muchas de ellas recurren a la venta ambulante de café, cigarrillos o artículos de segunda mano.&nbsp;

Una anciana camina por una calle de La Habana, el 3 de junio de 2025. En Cuba, uno de los países más envejecidos de Latinoamérica, las personas mayores que reciben pensiones mínimas intentan sobrellevar la grave crisis económica, y muchas de ellas recurren a la venta ambulante de café, cigarrillos o artículos de segunda mano. 

Foto de YAMIL LAGE / AFP
Por ANDREINA PÉREZ

ROMA.- El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional de Italia informó que su gobierno optó por la abstención durante la reciente votación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la resolución que solicita la revocación del embargo estadounidense contra Cuba.

La postura fue adoptada de manera conjunta con socios europeos como Alemania, Países Bajos, Polonia, Grecia, Bulgaria, Rumanía, Estonia, Letonia y Croacia, reseña el portal web esteri.it

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A través de un comunicado oficial, la Farnesina señaló que, si bien el embargo norteamericano genera repercusiones económicas y humanitarias negativas, la crisis actual que padece el archipiélago caribeño recae fundamentalmente sobre las decisiones de las autoridades cubanas.

El gobierno italiano puntualizó que la falta de libertades políticas y económicas, sumada a las deficiencias estructurales e ineficiencias históricas del modelo insular, son las causas primordiales del colapso y subrayó que las reformas económicas anunciadas por el régimen deben aplicarse con rapidez.

Asimismo, Roma manifestó su profunda inquietud por la persistente violación de los derechos humanos en la isla y reiteró su exigencia al régimen para que libere de manera inmediata a todos los presos políticos.

El Ministerio también cuestionó la postura geopolítica de la dictadura cubana y señaló que su apoyo y sintonía frente a la agresión militar de Rusia contra Ucrania resultan incompatibles con los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas.

Pese a los cuestionamientos políticos, el Estado italiano y la Unión Europea reafirmaron su compromiso humanitario con la población civil cubana. Durante 2026, la Unión Europea elevó sus fondos de ayuda humanitaria a 16 millones de euros enfocados en salud, agua y alimentación, montos complementados por múltiples iniciativas de cooperación al desarrollo impulsadas por Roma para garantizar asistencia directa a los sectores más vulnerables de la sociedad.

FUENTE: Con información esteri.it

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