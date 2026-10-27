CIDH exige a Venezuela garantías "sin amenazas" para María Corina Machado en su regreso

María Corina Machado, líder democrática de Venezuela, a su regreso con un recibimiento multitudinario en Caracas, el domingo 25 de octubre de 2026.

CIUDAD DE PANAMÁ .- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ) exigió al Estado venezolano garantizar a María Corina Machado el ejercicio de sus derechos políticos y su seguridad , luego del regreso de la líder opositora a Venezuela, tras un exilio de casi un año.

La instancia interamericana, que celebra su 197° período de sesiones en la capital de Panamá desde este 26 de octubre, emitió su declaración con base en la Resolución 89/2024 con la que inició el seguimiento de la situación de Machado, bajo asedio político durante el proceso electoral.

“La CIDH continúa dando seguimiento a su situación y recuerda al Estado su obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar sus derechos a la vida y a la integridad personal, así como el pleno ejercicio de sus derechos políticos, libre de amenazas, hostigamiento o actos de violencia…” expresó.

Machado permaneció en la clandestinidad desde 2024, tras su persecución y la sus colaboradores, y se mantuvo en el exilio a partir de noviembre cuando logró salir de Venezuela para recibir el Premio Nobel de la Paz. Su regreso se concretó el domingo 25 de octubre, luego de varios intentos frustrados, según su equipo político.

Derechos para Machado

En su mensaje por la red X, la instancia hizo constar que “toma nota del regreso al país” de Machado “beneficiaria de medidas cautelares desde 2019".

La CIDH reiteró “al Estado que el respeto de los derechos humanos, el pluralismo político y las libertades fundamentales son condiciones esenciales para el fortalecimiento de la democracia en el país”.

En el texto también replanteó en su disposición a realizar una visita in loco a Venezuela, tal como lo ha solicitado en varias ocasiones al Estado durante el régimen del depuesto Nicolás Maduro.

#Venezuela: #CIDH toma nota del regreso al país de María Corina Machado, beneficiaria de medidas cautelares desde 2019.



La CIDH continúa dando seguimiento a su situación y recuerda al Estado su obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar sus derechos a la vida y… pic.twitter.com/DPJ3dqYh50 — CIDH - IACHR (@CIDH) October 26, 2026

Seguridad en Venezuela

La declaración de la comisión de derechos humanos se hizo pública en momentos en que el regreso de Machado ha despertado temores acerca de su seguridad ante medidas coercitivas durante el régimen de Maduro, que no han sido levantadas.

Venezuela vive en la actualidad tensiones políticas mientras se llevan a cabo conversaciones entre el chavismo y un sector de la oposición con miras a una transición para las elecciones presidenciales, apoyadas desde Washington.

Según su equipo político, Machado, quien tendría previsto hablarle al país tras su llegada, tiene planteado en su agenda política iniciar recorridos por todo el país para apurar un cronograma y la fecha de los comicios.

FUENTE: Con información de la CIDH, red X