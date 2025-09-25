jueves 25  de  septiembre 2025
PROTESTA

Atacan cuartel militar en Ciudad de México, a 11 años del caso Ayotzinapa

Hasta ahora solo han sido encontrados los restos de tres de ellos a partir de pequeños despojos óseos, en tanto no hay condenas por el caso,

La gente lanza fuegos artificiales al cuartel de la zona militar 35-C durante una manifestación por el 11º aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, en Iguala, estado de Guerrero, México, el 23 de septiembre de 2025.

La gente lanza fuegos artificiales al cuartel de la zona militar 35-C durante una manifestación por el 11º aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, en Iguala, estado de Guerrero, México, el 23 de septiembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Manifestantes derribaron con un camión la puerta de un cuartel militar en Ciudad de México, durante una protesta, este jueves, con motivo del undécimo aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de la localidad de Ayotzinapa (sur).

Hombres encapuchados chocaron el vehículo de carga, en reversa, contra una puerta de la unidad militar y luego le prendieron fuego hasta reducirlo a cenizas, según imágenes de televisoras locales.

Las autoridades no reportaron heridos.

Los alumnos de la escuela de maestros de Ayotzinapa desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala (estado de Guerrero, sur), en lo que se considera una de las peores violaciones de derechos humanos en México.

Hasta ahora solo han sido encontrados los restos de tres de ellos a partir de pequeños despojos óseos, en tanto no hay condenas por el caso, cuyas pesquisas mencionan la posible participación de jefes militares.

Previo a cada aniversario, familiares y estudiantes de la misma universidad suelen protestar para exigir justicia.

En 2024, al cumplirse una década de la desaparición, manifestantes derribaron con una camioneta una puerta del palacio de gobierno en momentos en que el entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López (2018-2024) Obrador, ofrecía su habitual rueda de prensa.

El cuartel vandalizado, este jueves, ya había sido atacado en 2022, cuando manifestantes derribaron una reja.

Los estudiantes de Ayotzinapa desaparecieron mientras se desplazaban en autobuses para participar en unas protestas en Ciudad de México.

En el marco de las investigaciones se ha señalado a policías locales de haberlos detenido para luego entregarlos a narcotraficantes. También es procesado un antiguo fiscal general.

Críticos de la investigación, una indagatoria de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un informe del gobierno de López Obrador han señalado también la probable participación de jefes militares en este caso.

Este último reporte consideró la desaparición como un crimen de Estado.

México acumula más de 120,000 desaparecidos, la mayoría desde 2006 cuando el gobierno declaró la guerra a los carteles del narcotráfico con participación militar.

FUENTE: Con información de AFP

