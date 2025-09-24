Un muerto y dos heridos durante tiroteo en oficinas de ICE en Dallas, atacante murió en el lugar

Una persona falleció y otras tresresultaron heridas tras el ataque de un francotirador contra un centro de detención de migrantes en Dallas, Texas, en el sur de Estados Unidos, informó la Policía.

"La investigación preliminar determinó que un sospechoso abrió fuego contra una sede gubernamental desde un edificio adyacente. Dos personas fueron trasladadas al hospital con heridas de bala. Una víctima falleció en el lugar. El sospechoso falleció", dijo la Policía de Dallas en X.

Más temprano, autoridades federales detallaron que el tirador se había suicidado. Según medios locales, los heridos eran personas que habían sido detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"Hubo un tiroteo esta mañana en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas [ICE por sus siglas en inglés] en Dallas", informó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

"Los detalles aún se están conociendo pero podemos confirmar que hubo varios heridos y fallecidos", dijo inicialmente Noem. "El tirador falleció por una herida de bala autoinfligida", agregó.

Aunque "aún se están recabando detalles" y "no se sabe el motivo del ataque", Noem vinculó este incidente con una ola de "violencia sin precedentes" contra el personal del ICE. "Esto debe parar", reclamó en un mensaje difundido en redes sociales.

El videpresidente, J.D. Vance, pidió también el cese de estos "ataques obsesivos" contra los servicios de seguridad y, en particular, contra el ICE, en un mensaje en el que ha expresado su apoyo a las víctimas de este ataque y a sus familias.

La cadena de televisión local Fox4 informó que las personas baleadas eran detenidos bajo custodia de ICE.

Explicaron que el tirador era un hombre blanco que se encontraba en la azotea de un edificio y que se suicidó cuando llegaron los agentes del orden.

- Antecedentes de violencia -

ICE es la principal agencia gubernamental responsable de cumplir la promesa de campaña del presidente Donald Trump de expulsar a millones de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos.

Después de que las redadas de inmigración del ICE en Los Ángeles provocaran disturbios y protestas a principios de este año, Trump envió a la Guardia Nacional y a la Infantería de Marina a la ciudad californiana.

Otra instalación del ICE en Alvarado, Texas, fue blanco de un ataque en julio que dejó a un policía herido en el cuello. Diez personas han sido acusadas por su participación en este ataque.

Según una denuncia penal, los agresores, vestidos con ropa militar negra, dispararon fuegos artificiales contra las instalaciones del ICE y pintaron grafitis con insultos.

El incidente de Alvarado ocurrió pocos días antes de que un hombre armado con un rifle abriera fuego en una instalación de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en McAllen, Texas.

El hombre de 27 años realizó varios tiros a la entrada de esta oficina de la Patrulla Fronteriza antes de ser abatido. Dos policías y un empleado resultaron heridos.

FUENTE: Con información de AFP