Muere adolescente de 14 años en México tras cirugía estética de aumento de pecho sin consentimiento paterno

Fiscalía General del Estado de México investiga la muerte de una menor de edad tras ser sometida a una crugía estética

CIUDAD DE MÉXICO.- La muerte de Paloma Nicole Arellano Escobedo, una adolescente de 14 años , conmocionó a México luego de que se revelara que habría sido sometida a una cirugía estética de aumento de senos sin el consentimiento de su padre.

El caso, ocurrido en la Clínica Santa María de Durango (noroeste), es investigado por la Fiscalía General del Estado , informó Infobae México.

De manera oficial, el dictamen médico señala que la causa de muerte fue edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia. Sin embargo, el hallazgo de cicatrices quirúrgicas en su cuerpo durante el velorio desató la sospecha de que había sido sometida a un procedimiento estético clandestino.

Sospechas del padre

El padre de la menor, Carlos Arellano, denunció que nunca autorizó una cirugía estética y exigió al Ministerio Público una necropsia. Según la carpeta de investigación, se indaga quién firmó los consentimientos médicos y por qué se permitió una intervención de este tipo en una adolescente.

De acuerdo con la información obtenida por Infobae México, el médico cirujano que realizó el procedimiento sería el padrastro de la joven, lo que ha encendido aún más la indignación y los reclamos de justicia.

La secuencia de los hechos comenzó el 11 de septiembre, cuando la madre de Paloma Nicole dijo al padre que se aislarían en unas cabañas de la sierra de Durango porque la adolescente había dado positivo a Covid-19 en su escuela. Alegó que podría haber dificultades para comunicarse por falta de señal.

El 15 de septiembre, Carlos Arellano recibió la noticia de que su hija estaba hospitalizada en estado grave. En una entrevista televisiva relató que asumió que la emergencia se debía a complicaciones derivadas del supuesto contagio de Covid-19.

Al llegar al hospital, encontró a su hija en coma inducido e intubada tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. “Ya no pude hablar con mi hija, ya estaba en coma, no hubo forma”, declaró.

Investigación judicial en curso

Durante su hospitalización, los médicos intentaron estabilizarla con distintos procedimientos. El 19 de septiembre mostraba ligeros signos de mejoría: “Me tomó de la mano, pudo voltear su cabecita para los lados”, narró el padre. Sin embargo, esa misma noche su estado volvió a agravarse debido a la inflamación en la parte baja del cerebro.

Un día después, los médicos confirmaron el diagnóstico de muerte cerebral.

La Fiscalía de Durango abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias de la intervención quirúrgica y la responsabilidad del personal médico. En especial, se indaga el expediente clínico de la menor y los documentos de consentimiento que avalaron la cirugía.

El caso ha desatado indignación en redes sociales y medios locales, donde se exige justicia para Paloma Nicole y sanciones contra los responsables de una operación que, de acuerdo con la denuncia, le fue ocultada a su padre y terminó en tragedia.

FUENTE: Con información de Infobae México