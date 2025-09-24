miércoles 24  de  septiembre 2025
INVESTIGACIÓN

Muere adolescente de 14 años en México tras cirugía estética de aumento de pecho sin consentimiento paterno

El caso, ocurrido en la Clínica Santa María de Durango (noroeste), es investigado por la Fiscalía General del Estado de México

Fiscalía General del Estado de México investiga la muerte de una menor de edad tras ser sometida a una crugía estética

Fiscalía General del Estado de México investiga la muerte de una menor de edad tras ser sometida a una crugía estética

PIXABAY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO.- La muerte de Paloma Nicole Arellano Escobedo, una adolescente de 14 años, conmocionó a México luego de que se revelara que habría sido sometida a una cirugía estética de aumento de senos sin el consentimiento de su padre.

El caso, ocurrido en la Clínica Santa María de Durango (noroeste), es investigado por la Fiscalía General del Estado, informó Infobae México.

Lee además
Claudia Sheinbaum, presidenta de México. junto a Andrés Manuel López Obrador durante la ceremonia de investidura el 1 de octubre de 2024
ESCÁNDALO

Claudia Sheinbaum en jaque mate por un caso que apunta a los carteles de droga de México
El reguetonero B King. 
SUCESOS

Denuncian la desaparición del reguetonero colombiano B King en México

De manera oficial, el dictamen médico señala que la causa de muerte fue edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia. Sin embargo, el hallazgo de cicatrices quirúrgicas en su cuerpo durante el velorio desató la sospecha de que había sido sometida a un procedimiento estético clandestino.

Sospechas del padre

El padre de la menor, Carlos Arellano, denunció que nunca autorizó una cirugía estética y exigió al Ministerio Público una necropsia. Según la carpeta de investigación, se indaga quién firmó los consentimientos médicos y por qué se permitió una intervención de este tipo en una adolescente.

De acuerdo con la información obtenida por Infobae México, el médico cirujano que realizó el procedimiento sería el padrastro de la joven, lo que ha encendido aún más la indignación y los reclamos de justicia.

La secuencia de los hechos comenzó el 11 de septiembre, cuando la madre de Paloma Nicole dijo al padre que se aislarían en unas cabañas de la sierra de Durango porque la adolescente había dado positivo a Covid-19 en su escuela. Alegó que podría haber dificultades para comunicarse por falta de señal.

El 15 de septiembre, Carlos Arellano recibió la noticia de que su hija estaba hospitalizada en estado grave. En una entrevista televisiva relató que asumió que la emergencia se debía a complicaciones derivadas del supuesto contagio de Covid-19.

Al llegar al hospital, encontró a su hija en coma inducido e intubada tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. “Ya no pude hablar con mi hija, ya estaba en coma, no hubo forma”, declaró.

Investigación judicial en curso

Durante su hospitalización, los médicos intentaron estabilizarla con distintos procedimientos. El 19 de septiembre mostraba ligeros signos de mejoría: “Me tomó de la mano, pudo voltear su cabecita para los lados”, narró el padre. Sin embargo, esa misma noche su estado volvió a agravarse debido a la inflamación en la parte baja del cerebro.

Un día después, los médicos confirmaron el diagnóstico de muerte cerebral.

La Fiscalía de Durango abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias de la intervención quirúrgica y la responsabilidad del personal médico. En especial, se indaga el expediente clínico de la menor y los documentos de consentimiento que avalaron la cirugía.

El caso ha desatado indignación en redes sociales y medios locales, donde se exige justicia para Paloma Nicole y sanciones contra los responsables de una operación que, de acuerdo con la denuncia, le fue ocultada a su padre y terminó en tragedia.

FUENTE: Con información de Infobae México

Temas
Te puede interesar

Encuentran sin vida a músicos colombianos desaparecidos en México

La Marina mantiene el control de la seguridad de aduana, pese a escándalo SEMAR

Muere la actriz mexicana Ariadnalí de la Peña

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un avión de combate belga F-16 participa en el simulacro Nuclear de la OTAN Steadfast Noon.
Tensiones

Trump se muestra a favor de que países de la OTAN derriben aviones rusos que violen su espacio aéreo

Los inmigrantes ilegales Juan Carmen Pardón Méndez, de 29 años, y Juan Carlos Padrón Barrón, de 23 años, -ambos mexicanos- fueron recapturados por el ICE este martes, 23 de septiembre
TEXAS

ICE recaptura a dos inmigrantes indocumentados que atacaron a una agente de la Patrulla Fronteriza

Esta fotografía  muestra a Nicolás Maduro (izq.), hablando junto a Vladimir Padrino (der.), durante un despliegue militar en la localidad de Caribia, en las afueras de Caracas, el 11 de septiembre de 2025. (Foto de Marcelo García)
Decreto

"Estado de conmoción exterior", la respuesta de Maduro al cerco de EEUU contra el Cartel de los Soles

Fuerzas del orden y el personal de emergencia responden a la escena de un tiroteo en un centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, el 24 de septiembre de 2025.
TEXAS

FBI afirma que ataque a centro de ICE que dejó 2 migrantes muertos y un herido tiene "motivaciones ideológicas"

El presidente Donald Trump ante las Naciones Unidas. 
¿Boicot?

La Casa Blanca exige investigar "incidente" en escalera mecánica que afectó a Trump en la ONU

Te puede interesar

Fuerzas del orden y el personal de emergencia responden a la escena de un tiroteo en un centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, el 24 de septiembre de 2025.
TEXAS

FBI afirma que ataque a centro de ICE que dejó 2 migrantes muertos y un herido tiene "motivaciones ideológicas"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Una familia se marcha del parque de casas móviles de Sweetwater.
PLAZO PERENTORIO

Familias del parque de casas móviles de Sweetwater reciben orden de desalojo en 24 horas

El presidente de Argentina, Javier Milei, se dirige a la audiencia durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 23 de enero de 2025.
Política exterior

EEUU alista financiamiento temporal para respaldar a Argentina

Proyección de dos ondas tropicales.
TEMPORADA CICLÓNICA

Advierten sobre posible formación de tormentas Humberto e Imelda en el Atlántico

La nueva torre Edge House Miami tendrá 56 pisos. 
NOVEDOSO EDIFICIO

Edge House Miami, nueva torre residencial de 56 pisos recibe aprobación oficial