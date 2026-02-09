lunes 9  de  febrero 2026
CRISIS

Cierre de hoteles y falta de combustible evidencian el colapso turístico en Cuba

La crisis de abastecimiento que atraviesa la isla, agravada tras el quiebre del apoyo venezolano, obliga al cierre temporal de hoteles

Varios autos recorren un sector del malecón habanero, muy cerca de los hoteles Riviera (der.) y Meliá Cohiba (izq.), el mismo día en que entra en vigor del Título III de la ley Helms-Burton que permitirá reclamar en los tribunales de EEUU propiedades nacionalizadas por el régimen cubano.
Varios autos recorren un sector del malecón habanero, muy cerca de los hoteles Riviera (der.) y Meliá Cohiba (izq.), el mismo día en que entra en vigor del Título III de la ley Helms-Burton que permitirá reclamar en los tribunales de EEUU propiedades nacionalizadas por el régimen cubano. EFE/Yander Zamora
Cuba: los hoteles del castrismo, el lujo entre penurias.

Cuba: los hoteles del castrismo, el lujo entre penurias.

DIARIO DE CUBA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA.- La profunda crisis económica que padece Cuba continúa golpeando a uno de sus sectores estratégicos. Hoteles con baja ocupación comenzaron a cerrar de manera temporal y sus huéspedes están siendo reubicados gratuitamente en otros establecimientos, en su mayoría de categorías superiores, en medio del desabastecimiento generalizado que afecta a la isla bajo la gestión de la dictadura cubana.

Según un comunicado de la Asociación de Turoperadores de Rusia (ATOR, por sus siglas en ruso), los hoteles Resonance Cayo Santa María, Resonance Blu Santa Lucía y Domina Varadero ya suspendieron sus operaciones.

Lee además
Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana, Cuba.
ALERTA

Cuba confirma que se queda sin combustible para aerolíneas internacionales
Hombre ofrece el servicio improvizado de llenado de aire.
ALIADOS

México confirma el envío de ayuda humanitaria hacia Cuba

A estos cierres se suma la decisión de la cadena estatal Cubancan de paralizar las actividades del Hotel Mojito, en Cayo Coco, desde el pasado 6 de febrero. En la misma línea, el Hotel Tuxpan, en Varadero, cesa operaciones este domingo, mientras que el Hotel Costa Sur hará lo propio el próximo 10 de febrero, de acuerdo con el operador ITM Group.

Traslado de turistas

Los huéspedes del Hotel Mojito fueron trasladados al Sol Cayo Coco; los del Tuxpan, al Starfish Varadero; y los del Costa Sur serán reubicados en el Club Amigo Ancón. Asimismo, los visitantes del Hotel Tryp Cayo Coco fueron alojados en el hotel premium Meliá Jardines del Rey.

El Memories Paraíso Azul Beach Resort, ubicado en Cayo Santa María, también anunció el cierre de sus instalaciones hasta el 1 de noviembre. No obstante, algunos establecimientos continúan operando, entre ellos Sol Cayo Coco y tres hoteles de la cadena Meliá: Meliá Jardines del Rey, Meliá Cayo Coco y Meliá Costa Rey.

De acuerdo con ATOR, actualmente habría entre 4,200 y 4,700 turistas rusos en Cuba. La asociación señaló que los turoperadores mantienen contacto permanente con hoteles y empresas locales para coordinar respuestas ante una situación que refleja el deterioro estructural del sector turístico cubano.

Aeropuertos sin combustible

El panorama se agravó este domingo luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) informara que los principales aeropuertos internacionales de Cuba agotaron sus reservas de combustible Jet A1, el más utilizado por la aviación comercial.

En nueve avisos para misiones aéreas (NOTAM), la FAA advirtió que no habrá disponibilidad de Jet A1 entre el 10 de febrero y el 10 de marzo en los aeropuertos internacionales de La Habana, Varadero, Holguín, Santa Clara, Cayo Coco, Camagüey, Cienfuegos, Santiago de Cuba y Manzanillo.

Ante esta situación, varias aerolíneas comenzaron a tomar medidas. La rusa Aeroflot ajustó los horarios de sus vuelos a La Habana y Varadero y suspendió temporalmente la venta de pasajes, según su sistema de reservas.

Por su parte, Iberia anunció la flexibilización de tarifas para los pasajeros con vuelos programados a Cuba, permitiendo cambios voluntarios debido a las dificultades operativas en la isla.

Air Europa confirmó que realizará escalas técnicas en el aeropuerto de Santo Domingo, en República Dominicana, para repostar combustible en sus vuelos desde y hacia La Habana. La medida comenzará a aplicarse desde este lunes y se mantendrá, al menos, durante los días 11 y 12 de febrero.

El cierre de hoteles y la escasez de combustible aéreo exponen una vez más las consecuencias del modelo económico de la dictadura cubana, incapaz de sostener incluso al turismo, uno de los pocos sectores que aún genera divisas para el país.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Alarmante incremento de casos de chikungunya en Miami-Dade, lo asocian con Cuba

Air Canada suspende su servicio a Cuba y planea repatriaciones por falta de combustible

Obispos exigen derogar leyes contra derechos humanos y una ley de amnistía con amplia consulta

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Logo del gigante tecnológico Google.
PROCESO CIVIL

Comienza juicio en EEUU contra redes sociales acusadas de generar adicción

Bad Bunny actúa en el medio tiempo del Super Bowl 2026.  
POLÉMICA

Presentación de Bad Bunny en el Super Bowl desata debate político en Florida

El líder político venezolano Juan Pablo Guanipa hace un gesto después de su liberación de la prisión Helicoide en Caracas el 8 de febrero de 2026.  
VENEZUELA

Juan Pablo Guanipa es otra vez detenido tras horas de excarcelación

Miami-Dade emitió una advertencia de regulaciones voluntaria sobre el uso del agua.
ADVERTENCIA

Alerta por escasez de agua: Miami-Dade llama a ahorrar ante la sequía

Imagen de fuerzas del Comando Sur de Estados Unidos.
OPERACIóN

EEUU captura petrolero en el océano Índico que escapó del bloqueo en el Caribe

Te puede interesar

Un pasajero coloca su equipaje en un mostrador de auto check-in de Air Canada en Montreal, Quebec, el 19 de agosto de 2025. video
ALERTA

Air Canada suspende su servicio a Cuba y planea repatriaciones por falta de combustible

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Logo del gigante tecnológico Google.
PROCESO CIVIL

Comienza juicio en EEUU contra redes sociales acusadas de generar adicción

Miami-Dade emitió una advertencia de regulaciones voluntaria sobre el uso del agua.
ADVERTENCIA

Alerta por escasez de agua: Miami-Dade llama a ahorrar ante la sequía

El jefe de la misión de la embajada de EEUU en La Habana, Mike Hammer, en un video publicado por la página en Facebook de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. 
CUBA

Agregan a dirigentes del régimen cubano a lista de represores tras actos de hostigamiento a Mike Hammer

Varios autos recorren un sector del malecón habanero, muy cerca de los hoteles Riviera (der.) y Meliá Cohiba (izq.), el mismo día en que entra en vigor del Título III de la ley Helms-Burton que permitirá reclamar en los tribunales de EEUU propiedades nacionalizadas por el régimen cubano.
CRISIS

Cierre de hoteles y falta de combustible evidencian el colapso turístico en Cuba