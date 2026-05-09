sábado 9  de  mayo 2026
ECONOMÍA

Banco Central de Venezuela celebra "reconexión con organismos financieros" tras alivio de sanciones

Una delegación del Banco Central de Venezuela participó en Cataluña en mesas de trabajo sobre aranceles y geoeconomía, tipos de cambio y política monetaria

Bandera de Venezuela junto a la bandera del Banco Central del país.

Bandera de Venezuela junto a la bandera del Banco Central del país.

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Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El Banco Central de Venezuela (BCV) celebró este sábado su participación en el I LatAm Economic Forum en España. Aseguró que se trata de un "nuevo hito en la normalización de sus relaciones con los organismos financieros" del mundo, tras el alivio de las sanciones estadounidenses.

"Venezuela se reincorpora al circuito de bancos centrales en el LatAm Economic Forum", expresó el ente emisor en una nota de prensa.

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De acuerdo con la información, la delegación que viajó a Cataluña encabezada por el presidente del BCV, Luis Pérez, participó "activamente" en mesas de trabajo sobre asuntos como "aranceles y geoeconomía, tipos de cambio y política monetaria, gestión de flujos de capital e impacto de las tarifas comerciales".

En el I LatAm Economic Forum, organizado por el Banco de España, participó la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, quien habló el viernes de la conveniencia de "construir" unos "cimientos" y una "infraestructura" propia europea para operar con criptomonedas estables, en lugar de "replicar" otros modelos.

Licencia de EEUU

El pasado 14 de abril, Estados Unidos emitió la licencia general 57 que autoriza "transacciones de servicios financieros que involucren a determinados bancos venezolanos y personas físicas del Gobierno" del país suramericano, incluyendo al BCV.

La medida, anunciada por el Departamento del Tesoro, también incluye al Banco de Venezuela, al Banco Digital de los Trabajadores y al Banco de Tesoro. El anuncio fue hecho dos semanas después de que Washington retirara a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, de la lista de sancionados por la Oficina de Control de Activos (OFAC).

Posteriormente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo del Banco Mundial (BM) reanudaron sus relaciones con Caracas.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebró entonces el regreso de su país al FMI como un "paso muy importante" para la economía de la nación petrolera, por lo que agradeció al presidente de EEUU, Donald Trump, y a "todos los equipos que también estuvieron involucrados" en ese proceso.

El vicepresidente sectorial de Economía en Venezuela, Calixto Ortega, fue designado como gobernador del país ante el FMI, según informó el lunes el presidente del BCV.

FUENTE: Con información de EFE

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