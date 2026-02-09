México confirma el envío de ayuda humanitaria hacia Cuba

México informó del envío de más de 814 toneladas de víveres a Cuba que calificó como un símbolo de "solidaridad y ayuda humanitaria", en medio de las gestiones del país para retomar los envíos de petróleo a su aliado pese a las sanciones anunciadas por el presidente de EEUU, Donald Trump.

"Por conducto de la Armada de México, se envía ayuda humanitaria a la República de Cuba, a través de los Buques de Apoyo Logístico Papaloapan e Isla Holbox . Ambos barcos zarpan hoy del puerto de Veracruz con una carga de más de 814 toneladas de víveres ", precisó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado .

La SRE dijo que el buque Papaloapan zarpó del Puerto del estado mexicano Veracruz esta mañana a las 8:00AM hora local, y el Isla Holbox, a las 12:00M, y está previsto que "arriben a su destino en cuatro días", reseña el portal web Diario de Cuba.

El comunicado especificó que el navío Papaloapan transporta "alimentos de primera necesidad", entre estos "leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal", así como artículos de higiene personal, una carga estimada en alrededor de 536 toneladas.

En el Buque Isla Holbox, por su parte, "se embarcaron poco más 277 toneladas de leche en polvo para atenciones de ese mismo fin".

Además, la Secretaría dijo que "quedan más de 1,500 toneladas de leche en polvo y frijol pendientes de ser enviadas".

También señaló que los víveres provienen de la Región Naval Central y se concentraron en el muelle de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) en Veracruz, desde donde se realizó el embarque.

La SRE declaró que este apoyo "mantiene viva" la tradición solidaria del país con los pueblos de América Latina y en particular con el pueblo de Cuba, y recordó cómo en los últimos meses México ha enviado ayuda a Estados Unidos por las inundaciones en Texas y los incendios en California.

El envío de ayuda se da días después de que Víctor Rodríguez Padilla, director de Petróleos Mexicanos (PEMEX), asegurara que la empresa estatal envió en 2025 petróleo a la Isla por 496 millones de dólares.

En días recientes, México reconoció que ha frenado los envíos a Cuba para evitar la activación de aranceles por parte de EEUU, aunque indicó que seguirá enviando "ayuda humanitaria".

El embajador cubano en México, Eugenio Martínez Enríquez, escribió en X: "Nuestro sincero y profundo agradecimiento al Gobierno de México, a su pueblo y a su presidenta por la ayuda material que se envía al pueblo cubano.

Gracias México!!! https://t.co/Jq19FT59MS — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) February 9, 2026

FUENTE: Con información de Diario de Cuba