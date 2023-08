Argentina: Quiénes son las figuras que se disputan la presidencia de la nación

Los resultados las PASO, que se consideran únicas en el mundo por sus características, mostraron de entrada el hartazgo de los argentinos del peronismo y la izquierda en general, personificadas en el gobierno del presidente Alberto Fernández y su vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, electos en los comicios de 2019.

Analistas creen que esa tendencia se mantendrá en las generales, al considerar una de las peculiaridades que definen este mecanismo electoral, que impulsó paradójicamente, Néstor Kirchner, en 2009. “La norma estableció que los candidatos de cada partido se deciden con el voto obligatorio de todo el censo electoral, sin importar las afiliaciones políticas. Como el sistema establece un piso de 1,5% de los votos nacionales para continuar en carrera, se favorece la formación de alianzas electorales”, refiere el diario español El País.

Ante esto, se apuesta a que, de los cinco candidatos, Javier Milei, de la coalición La Libertad Avanza; Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio; y Sergio Masa, del peronista Unión por la Patria, serán las figuras que las preferencias pondrán a disputarse la presidencia argentina. Son quienes, hasta ahora, han presentado un plan de gobierno.

Pero quiénes son los cinco:

Patricia Bullrich. Periodista y politóloga, de 67 años, nació en Buenos Aires y es una destacada dirigente de Juntos por el Cambio, coalición conservadora del expresidente Mauricio Macri, que resultó la más votada en las PASO. Exministra de Seguridad de la Nación en la gestión de Macri, y exdiputada, obtuvo el 16,98 de los votos en las PASO.

En su carrera política, pasó por diversas expresiones del peronismo y fue diputada con el Partido Justicialista, que apoyó las políticas del presidente Carlos Menem, en 1993. En ese momento decidió dejar esos predios, tras “dos momentos de quiebre”. “Sentí un olor a coima y dije, no, aquí no quiero, y allí arranqué la lucha contra eso y me di cuenta de la matriz, vi las peores prácticas”, afirmó en una entrevista en el canal de YouTube Filo News.

En el proceso interno de Juntos por el Cambio, Bullrich resultó aventajada sobre Horacio Rodríguez Larreta, alcalde de Buenos Aires.

Su discurso político ronda sobre el “bimonetarismo”, recortes en el gasto público y mano dura contra el crimen, destacan medios argentinos. "Nos eligieron para liderar un cambio que deje atrás la corrupción y que deje atrás el despilfarro. Un cambio que deje atrás una educación presa de una disputa política. Hoy hemos dado un paso importante que nos abre una esperanza”, reseñó France24.

Javier Milei. Es un economista bonaerense y catedrático que cumplirá 53 años, el próximo 22 de octubre, día de las presidenciales. Líder y diputado de la joven coalición La Libertad Avanza, se le considera el “outsider”, conservador de derecha, que encarna el antisistema.

Fue el candidato más votado con el 30,06% de las preferencias en las PASO y es, de todos, el más controversial en el escenario político, por sus extravagantes posiciones políticas, por las que se define de “libertario liberal. Victoria Villarroel es su compañera de fórmula y candidata a la vicepresidencia.

Con su frase más emblemática “no vine a guiar corderos, vine a despertar leones”, pretende llegar a las clases populares y medias argentinas, y también a los jóvenes, en medio de la crisis económica del país. Plantea “dinamitar” el Banco Central, dolarizar la economía, y reducir el control del Estado y el gasto público, entre otras medidas de corte liberal para recuperar la economía. Es también excéntrico en su vida personal.

Sergio Massa. Es abogado, nacido en Buenos Aires, de 53 años, y también ministerio de Economía de la administración de Fernández. Fue escogido por su partido Unión por la Patria (UP) para darle continuidad a su proyecto político.

Esta coalición oficialista llegó de tercera, después de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, pero Massa logró más votos que esta y alcanzó la candidatura con 27,27%o. Lo acompaña en la fórmula Agustín Rossi, su candidato a la vicepresidencia.

Massa reconoció ante los medios argentinos la apertura de "un nuevo escenario político" en el país, pero insistió en que hay oportunidades aún para el peronismo: "Este es el final del primer tiempo, nos queda el segundo tiempo, y el alargue, y los penales, y vamos a estar peleando hasta el último minuto", dijo aludiendo su gusto por el futbol.

Su desafío será deslastrarse ante la ciudadanía de las dificultades inflacionarias y la crisis económica que atraviesa el país.

Juan Schiaretti. Es contador público y político, de 74 años, e integrante de la coalición Hacemos Unidos por Córdoba y Partido Justicialista de Córdoba, que impulsó su candidatura. Es también gobernador de la ciudad de Córdoba, desde 2019. Ese año insinuó su interés en lanzarse a la Presidencia con el peronismo, pero Cristina Fernández de Kirchner frustró su deseo.

Apodado “el gringo”, se le considera “una de las voces federales más fuertes de la política argentina”, según el medio Chequeado. En las PASO obtuvo el 3,83% de los votos, es decir, no llegó al millón, pero se asegura que aspira a un acercamiento a Juntos por el Cambio, lo que podría asegurar un eventual triunfo de Bullrich. No obstante, reconoció en declaraciones públicas a Milei como el candidato más votado en su provincia.

Fue vicegobernador de Córdoba y secretario de Industria de la Nación

Myriam Bregman. Es una abogada bonaerense, de 53 años, y activista de izquierda desde hace unos 12 años, a quien se apoda “la rusa”, aunque tiene ascendencia judía y alemana. Es diputada por el partido Frente de Izquierda, que la convirtió en candidata a las PASO.

Obtuvo 442.085 votos y con su partido, que sacó el 2,65% de papeletas, participará en las elecciones presidenciales.

En su hoja de vida que registra más de 12 años en la política argentina, aparece por primera vez en las elecciones generales de 2015. Fue candidata a la vicepresidencia de la Nación por el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, junto con su actual precandidato a vicepresidente, Nicolás del Caño, quien entonces encabezó la fórmula, reportó el medio Chequeado.