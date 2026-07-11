Coalición Escudo de las Américas llama a garantizar "transición pacífica" en Colombia

BOGOTÁ.- Estados Unidos y el resto de los países de la coalición Escudo de las Américas reclamaron una transición pacífica y ordenada en Colombia, tras el triunfo del derechista Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta de las presidenciales del 21 de junio.

"La transición entre gobiernos no constituye una concesión política, sino un deber constitucional e institucional destinado a garantizar la continuidad del Estado , la estabilidad democrática y el cumplimiento efectivo de la voluntad popular", señaló la coalición en un comunicado el viernes.

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En tal sentido, instaron a "todas las autoridades colombianas" a actuar "en estricta observancia de la Constitución, la ley y los principios democráticos".

También insistieron en la importancia de que se respeten los resultados proclamados oficialmente por las autoridades electorales competentes, sino también en el hecho de que se garantice "una transición pacífica, ordenada y transparente, de acuerdo con los más altos estándares del Estado de Derecho".

La alianza, presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 7 de marzo en Doral, Florida, reúne a 17 países y persigue a los carteles y a las redes del crimen organizado transnacional.

Esa agenda coincide con el programa de Abelardo De la Espriella, que propone una política de mano dura con grupos criminales y disidencias guerrilleras aún activas en Colombia, la construcción de megacárceles y el uso de herbicidas en la lucha contra el cultivo de coca.

De la Espriella no oculta su deseo de incorporar a Colombia al Escudo de las Américas, conformado entre otros por Argentina, Chile, Panamá y Costa Rica.

Resistencia de Petro

El comunicado de la coalición Escudo de las Américas fue emitido después de que el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a insistir el viernes en que se manipularon actas de votación en el exterior durante la segunda vuelta de las presidenciales del 21 de junio.

Además, Petro reprochó al Consejo Nacional Electoral (CNE) el negarse a realizar el escrutinio correspondiente.

El grupo Escudo de Las Américas denunció que este tipo de comportamientos "generan incertidumbre respecto al curso normal de la transición institucional". Subrayó que "ignorar los resultados proclamados oficialmente por dichas autoridades (electorales)constituye un grave desacato a la voluntad popular y a los principios que sustentan el Estado de Derecho".

En la misma línea, manifestaron su rechazo a cualquier declaración o decisión que pretenda desacreditar a las autoridades electorales u obstaculizar --sin importar el modo-- el proceso de empalme.

De la Espriella dice que Petro busca dar un golpe de Estado. Observadores internacionales y autoridades electorales descartaron cualquier tipo de manipulación en los comicios colombianos.

FUENTE: Con información de Europa Press/AFP