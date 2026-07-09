jueves 9  de  julio 2026
VENEZUELA

Jefa del Parlamento de Venezuela reconocida por Trump ratifica que se avanza hacia la transición

Dinorah Figuera (2015) reconfirmó el compromiso de seguir la hoja de ruta pactada con todos los actores para la reconstrucción, al agradecer ayuda de EEUU

Dinorah Figuera, presidenta del Parlamento de Venezuela (2015), viajó al país luego de 8 años en el exilio y se reunió con el Encargado de Negocios de EEUU, John Barrett el 18 de junio de 2026.

Dinorah Figuera, presidenta del Parlamento de Venezuela (2015), viajó al país luego de 8 años en el exilio y se reunió con el Encargado de Negocios de EEUU, John Barrett el 18 de junio de 2026.

Captura de pantalla/Cuenta de Dinorah Figuera en Instagram
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La presidenta del Parlamento de Venezuela de 2015, Dinorah Figuera, reconocida por el gobierno de EEUU para un primer acercamiento entre la oposición y el régimen de Caracas, ratificó el compromiso de avanzar hacia el objetivo de una transición democrática fijado en el plan de tres fases de Donald Trump.

Figuera dio el mensaje en su cuenta de X al agradecer la ayuda humanitaria y el respaldo de EEUU a los venezolanos golpeados por la catástrofe que dejaron los dos sismos de 7.2 y 7.5 en el norte del país hace 15 días.

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“Desde la Asamblea Nacional de 2015 ratificamos nuestro compromiso de seguir avanzando en esta hoja de ruta, trabajando con todos los actores democráticos, las autoridades del Gobierno Interino y con la comunidad internacional para contribuir a la reconstrucción del país y avanzar hacia una transición democrática, pacífica y sostenible”, escribió la opositora.

En pie transición en Venezuela

Figuera fue respaldada por Washington en marzo pasado. En junio viajó a Venezuela y se reunió con Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de mayoría chavista, y se fijó una agenda cuyo punto principal es un proceso electoral con miras a un cambio político sin fecha.

“La respuesta de Estados Unidos ante la emergencia provocada por los terremotos reafirma que Venezuela no está sola. La ayuda humanitaria, la recuperación y la reconstrucción forman parte de una hoja de ruta orientada al bienestar del pueblo venezolano, la recuperación del país, la consolidación de la estabilidad y el fortalecimiento de las instituciones democráticas”, afirmó la diputada sin más detalles.

El mensaje, dirigido al Departamento de Estado al anunciar una nueva ayuda humanitaria a Venezuela por más de 386 millones de dólares, coincide con los fuertes rumores de que Trump impedía el regreso anunciado de la líder María Corina Machado a su país.

Trump niega versiones

El presidente estadounidense, en su característico estilo, negó la versión cuando abordaba el Air Force One este miércoles 8 de julio, en medio de las presiones por el tema de Irán.

“Oh, no, no, no, para nada. No le dije a nadie que no regresa (..) creo que ella es fantástica, es una persona maravillosa”, dijo a los periodistas sin abundar en su respuesta, y recordó que Machado fue merecedora del Nobel de la Paz 2025. “¿Cómo podría caerme mal?”

Días antes, Trump privilegió en declaraciones la recuperación del país en medio de la tragedia, por encima de las elecciones en el país.

FUENTE: Con información de Dinorah Figuera, red X; semana,com

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