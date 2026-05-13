Colapso eléctrico en Cuba desata protestas masivas

Protestas por apagones en la Calzada del Cerro y Churruca, Cuba.

Cubanos toman las calles de la isla en numerosas protestas

LA HABANA_ Una nueva protesta contra el régimen cubano se registró este miércoles en el municipio San Miguel del Padrón, en La Habana, donde cientos de vecinos salieron a las calles para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico y denunciar el agravamiento de la crisis económica y alimentaria que afecta a la isla.

La manifestación ocurrió frente a la sede del Gobierno municipal, donde los residentes bloquearon parte de la vía pública en medio de cacerolazos, gritos y consignas contra los prolongados apagones que afectan a distintos sectores de la capital cubana.

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“No se aguanta más”

“¡No se aguanta más!”, gritaban los manifestantes mientras más vecinos llegaban desde distintos puntos del municipio para sumarse a la concentración, según reportaron medios independientes cubanos.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a grupos de personas frente al edificio gubernamental mientras golpeaban cacerolas y exigían respuestas de las autoridades locales.

La protesta se desarrolló en un ambiente de creciente tensión social por las constantes interrupciones eléctricas y el deterioro de los servicios básicos en la isla.

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Crisis energética y escasez

Las manifestaciones ocurren en medio de una crisis energética que mantiene extensos apagones en varias provincias cubanas, producto de las fallas en el sistema eléctrico nacional y la escasez de combustible.

Vecinos denunciaron además la falta de alimentos y las dificultades para acceder a productos básicos, una situación agravada por la inflación y el deterioro económico que enfrenta el país.

Habitantes de la zona afirmaron que los cortes eléctricos se extendieron durante largas horas, afectando el almacenamiento de alimentos, el suministro de agua y las actividades diarias.

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Crece el malestar social

La protesta en San Miguel del Padrón se suma a otras manifestaciones registradas recientemente en distintas localidades de Cuba, donde ciudadanos expresaron su descontento por la escasez, los apagones y el deterioro de la calidad de vida bajo el régimen comunista.

En los últimos meses, organizaciones y observadores independientes alertaron sobre el aumento de las tensiones sociales en la isla debido al colapso de servicios esenciales y la profundización de la crisis económica.

FUENTE: Con información de Redes Sociales