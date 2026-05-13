miércoles 13  de  mayo 2026
RECHAZO

Colapso eléctrico en Cuba desata protestas masivas

Vecinos de San Miguel del Padrón salieron a las calles entre cacerolazos y reclamos por el deterioro de las condiciones de vida en la isla

Cubanos toman las calles de la isla en numerosas protestas

Cubanos toman las calles de la isla en numerosas protestas

Cortesía ADN CUBA
Protestas por apagones en la Calzada del Cerro y Churruca, Cuba.

Protestas por apagones en la Calzada del Cerro y Churruca, Cuba.

Captura de pantalla/@brianfe92733633
Imagen de archivo. Cubanos realizan cacerolazo.&nbsp;

Imagen de archivo. Cubanos realizan cacerolazo. 

AFP archivo vía Diario de Cuba
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA_ Una nueva protesta contra el régimen cubano se registró este miércoles en el municipio San Miguel del Padrón, en La Habana, donde cientos de vecinos salieron a las calles para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico y denunciar el agravamiento de la crisis económica y alimentaria que afecta a la isla.

La manifestación ocurrió frente a la sede del Gobierno municipal, donde los residentes bloquearon parte de la vía pública en medio de cacerolazos, gritos y consignas contra los prolongados apagones que afectan a distintos sectores de la capital cubana.

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“No se aguanta más”

“¡No se aguanta más!”, gritaban los manifestantes mientras más vecinos llegaban desde distintos puntos del municipio para sumarse a la concentración, según reportaron medios independientes cubanos.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a grupos de personas frente al edificio gubernamental mientras golpeaban cacerolas y exigían respuestas de las autoridades locales.

La protesta se desarrolló en un ambiente de creciente tensión social por las constantes interrupciones eléctricas y el deterioro de los servicios básicos en la isla.

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Crisis energética y escasez

Las manifestaciones ocurren en medio de una crisis energética que mantiene extensos apagones en varias provincias cubanas, producto de las fallas en el sistema eléctrico nacional y la escasez de combustible.

Vecinos denunciaron además la falta de alimentos y las dificultades para acceder a productos básicos, una situación agravada por la inflación y el deterioro económico que enfrenta el país.

Habitantes de la zona afirmaron que los cortes eléctricos se extendieron durante largas horas, afectando el almacenamiento de alimentos, el suministro de agua y las actividades diarias.

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Crece el malestar social

La protesta en San Miguel del Padrón se suma a otras manifestaciones registradas recientemente en distintas localidades de Cuba, donde ciudadanos expresaron su descontento por la escasez, los apagones y el deterioro de la calidad de vida bajo el régimen comunista.

En los últimos meses, organizaciones y observadores independientes alertaron sobre el aumento de las tensiones sociales en la isla debido al colapso de servicios esenciales y la profundización de la crisis económica.

FUENTE: Con información de Redes Sociales

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