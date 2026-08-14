Liberan a 40 presos políticos en Venezuela dos días después de la primera ronda del diálogo

EEUU avala acercamiento entre Jorge Rodríguez, figura del régimen chavista, y Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela de 2015.

Un expreso político es abrazado por un familiar tras ser liberado frente a la prisión El Rodeo I en Guatire, estado Miranda, Venezuela, el 14 de agosto de 2026.

CARACAS -- El régimen de Venezuela informó el viernes de la excarcelación de 131 presos políticos, entre ellos una acusada por un atentado con drones contra el depuesto dictador Nicolás Maduro, tras la promesa hecha la víspera por la jefa de la delegación opositora en los diálogos con el gobierno interino para facilitar liberaciones.

Sin embargo, el organismo Foro Penal, encargado de monitorear y de defender a los presos políticos del chavismo, asegura que el número de excarcelados es de 40 personas. El abogado Alfredo Romero, presidente de esa organización no gubernamental, informó que hasta las 5:00 pm habían logrado confirmar la liberación de 40 presos de conciencia.

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Se trata de un hecho que ocurre dos días después de haber culminado la primera ronda de negociaciones entre el chavismo y un sector de la oposición liderado por la exdiputada Dinorah Figuera. La exlegisladora había prometido gestionar la excarcelación de los presos políticos.

5:00pm Al menos 40 presos políticos han sido excarcelados en este momento — Alfredo Romero (@alfredoromero) August 14, 2026

Pero el llamado Programa para la Paz y la Convivencia Democrática "informa el otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad para un total de 131 personas que se encontraban bajo régimen de detención", indicó en un comunicado el ente, creado por la mandataria interina Delcy Rodríguez.

El diálogo

Esta primera ronda del diálogo comenzó el pasado 6 de agosto y culminó el 12 de este mismo mes. Las conversaciones se han llevado a puertas cerradas y solo, al final de la jornada las delegaciones del régimen y de la oposición dan a conocer mediante un comunicado lo que se ha acordado.

“Hasta ahora en el Foro Penal hemos podido confirmar 17 excarcelaciones de presos políticos el día de hoy. Es un proceso que sigue en curso. Rogamos paciencia para la difusión de información verificada y completa”, indicó el director vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, en un mensaje en X.

Antes, el director presidente, Alfredo Romero, había informado sobra la excarcelación de seis mujeres presas políticas, entre las que se encuentran: Emirlendris Benítez, Yolimar Alemán.

Benítez estaba presuntamente vinculada con un intento de magnicidio, en 2018, contra el entonces presidente Nicolás Maduro, actualmente detenido en Nueva York tras su captura en enero pasado por parte de tropas estadounidenses.

Mientras que Alemán se le involucró con la Operación Gedeón.

No se saben las condiciones de libertad

Foro Penal tampoco informó sobre las condiciones de libertad, aunque la ONG suele utilizar el término excarcelado para referirse a personas que salen de prisión bajo medidas restrictivas.

Las nuevas liberaciones llegan un día después de que Figuera se comprometiera el jueves a trabajar para lograr más liberaciones de presos políticos en los “próximos días”.

La opositora sostuvo el martes una reunión con un grupo de expresos políticos de Venezuela a propósito del diálogo iniciado con el chavismo, bajo la mirada de Estados Unidos, país que el pasado enero bombardeó Caracas para llevarse a Maduro.

Desde la captura de Maduro, se han dado cientos de excarcelaciones, así como la aprobación de una Ley de Amnistía que ha beneficiado a más de 8.000 personas, en su mayoría con libertad restringida.

Renovación del TSJ

El chavismo y la oposición acordaron el miércoles renovar a todos los jueces que conforman el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), señalado de servir al régimen, como parte de los primeros acuerdos alcanzados en el primer ciclo de diálogo impulsado por Estados Unidos para una transición en el país caribeño.

En un comunicado conjunto, las partes anunciaron que también buscarán recuperar los activos del país depositados en el Banco de Inglaterra, para la atención de las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio, que ha dejado al menos 6.301 fallecidos, cerca de 18.000 personas sin vivienda y daños materiales que el Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares.

Se espera que sea a partir de septiembre cuando se dé la segunda ronda de negociaciones, en la cual se espera que se discuta lo concerniente a los cambios en el sistema electoral venezolano.

FUENTE: Con información de EFE