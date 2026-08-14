viernes 14  de  agosto 2026
Nueva medida

Migrantes sin estatus definido correrían riesgo de negativa de entrada tras viajar fuera de EEUU

El reciente cambio afecta a indocumentados en proceso de legalización o protegidos por ciertos programas, que los expondrían a castigos de inadmisibilidad

Pasajeros durante la inspección del TSA para entrar a los salones de espera antes de abordar el vuelo.

Pasajeros durante la inspección del TSA para entrar a los salones de espera antes de abordar el vuelo.

EFE
Los viajeros esperan en largas filas de seguridad en el Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston, Texas, el 23 de marzo de 2026.&nbsp;

Los viajeros esperan en largas filas de seguridad en el Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston, Texas, el 23 de marzo de 2026. 

RONALDO SCHEMIDT / AFP
Por Julián Varela

WASHINGTON — La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, en inglés), una dependencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), emitió una nueva resolución sobre el uso del permiso de viaje para inmigrantes sin estatus legal definido, conocido como ‘advance parole’, que podría acarrear un castigo de 3 a 10 años de inadmisibilidad para reingresar a Estados Unidos.

El "advance parole" se otorga a inmigrantes favorecidos por el Estatus de Protección Temporal (TPS), la Acción Diferida (DACA) o que se encuentran tramitando su ajuste de estatus o su petición de asilo.

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El fallo en el caso 'Matter of DelCarmen-Lara' tendrá un impacto negativo considerable para los inmigrantes que hayan acumulado más de 180 días de presencia ilegal en el país y soliciten un permiso de viaje, lo que les podría acarrear un castigo de permanecer fuera del país de tres a diez años.

La resolución revoca la decisión de 2012 (Matter of Arrabally y Yerrabelly) que protegía a quienes viajaban con un permiso otorgado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés).

Castigos de inadmisibilidad

Defensores de los inmigrantes advirtieron este viernes sobre "el peligro" que supone el reciente cambio a los permisos de viaje otorgados a indocumentados en proceso de legalización o protegidos por ciertos programas, que los expondrían a castigos de inadmisibilidad.

El presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, Jeff Joseph, dijo en un comunicado que la decisión revierte catorce años de una política establecida y "pone en peligro" a personas con vidas arraigadas en EEUU.

“Expone a estas personas al riesgo de ser vetadas de ingresar a Estados Unidos y separadas de sus familias durante años si salen del país e intentan regresar, incluso si han pagado y obtenido el permiso para viajar”, ahonda el abogado.

Los afectados por el fallo no podrán salir del país para visitar a sus familias, asistir a funerales o realizar actividades educativas o laborales fuera de EEUU sin exponerse al castigo.

Un país más seguro

Por su parte, Todd Schulte, presidente de FWD.us, dijo que la decisión no contribuye en nada a hacer a EEUU un país más seguro o próspero; como argumenta el Gobierno del presidente Donald Trump.

“Es simplemente un paso más de esta Administración para demonizar y menospreciar a los beneficiarios de DACA”, en opinión de Schulte.

Los defensores han recomendado a los indocumentados consultar con sus abogados o representantes legales antes de usar un permiso para salir del país.

FUENTE: Con información de EFE

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