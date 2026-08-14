EEUU sube a $26,5 millones la ayuda a Colombia tras terremoto; cifra de muertos asciende a 288

Una mujer camina junto a los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Pereira, Colombia, el 11 de agosto de 2026. Voluntarios y rescatistas colombianos retiraron escombros con las manos desnudas en busca de supervivientes durante la madrugada del 11 de agosto, después de que el terremoto más fuerte registrado en el país en una década causara la muerte de al menos 169 personas y destruyera decenas de edificios.

BOGOTÁ.- Estados Unidos anunció este viernes 11 millones de dólares adicionales de ayuda humanitaria para Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el país el pasado 10 de agosto. Con esto, la asistencia estadounidense asciende a un total de 26,5 millones de dólares.

"El Departamento de Estado continúa coordinando con el presidente colombiano Abelardo De la Espriella y el Gobierno colombiano para evaluar y responder a las necesidades derivadas del terremoto", señaló la institución en un comunicado. Además, se subrayó la respuesta de la Administración de Donald Trump ante el desastre.

Tragedia Colombia continúa la búsqueda de desaparecidos pero se agota el tiempo para hallar sobrevivientes

El monto se suma a los esfuerzos de las autoridades para responder a una emergencia que, cuatro días después del terremoto, continúa dejando un elevado número de víctimas y desaparecidos, mientras avanzan las labores de búsqueda, atención humanitaria y evaluación de daños.

Asimismo, el Departamento de Estado dijo que está utilizando el apoyo del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) para transportar suministros de emergencia desde el almacén de preposicionamiento que mantiene en Miami hasta Colombia.

El terremoto, de magnitud 7,4, tuvo su epicentro en el departamento del Chocó, uno de los más pobres del país, y se sintió con fuerza en varias zonas del centro y occidente de Colombia.

La tragedia ha movilizado a organismos estatales, organizaciones humanitarias, empresas y ciudadanos, que han aportado recursos, alimentos, equipos y otros elementos para atender la emergencia.

288 fallecidos

El terremoto es el más fuerte sufrido por Colombia en este cuarto de siglo. El terremoto de magnitud 7,4 tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico.

El número de fallecidos aumentó a 288, tres más que en el boletín de la mañana del viernes. Por otra parte, el número desaparecidos se redujo de 379 a 202, según el último informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La entidad no informó si la caída en la cifra de desaparecidos se debe a que encontraron a más personas entre los escombros o si fueron localizados.

El sismo deja, además, 4.018 personas heridas, así como 354 rescatadas de entre los escombros. También hay 145.601 personas damnificadas, pertenecientes a 57.516 familias, en 448 municipios .

De acuerdo con la UNGRD, el temblor dejó 80.744 viviendas averiadas, otras 12.504 destruidas y 66 edificios colapsados, estos últimos principalmente en Cali y Pereira, capitales de los departamentos de Valle del Cauca y Risaralda, respectivamente.

Los daños se extienden a 2.595 centros educativos en todo el país, 260 centros de salud, 267 carreteras, 87 acueductos, 55 puentes y cinco aeropuertos, entre ellos el Matecaña de Pereira, que desde el lunes solo opera para vuelos militares y de carácter humanitario.

Medidas extraordinarias

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró este viernes, tras recorrer Pereira, que la situación en esa ciudad de unos 490.000 habitantes es "apocalíptica".

El Gobierno nacional anunció medidas extraordinarias para avanzar en la reconstrucción de Pereira y el departamento de Risaralda. De la Espriella sostuvo que los recursos necesarios para recuperar viviendas, infraestructura y servicios afectados serán incluidos en el decreto de emergencia económica la próxima semana.

FUENTE: Con información de EFE/Semana