Trump anticipa que EEUU tomaría control del estrecho de Ormuz una vez concluida la ofensiva militar

El portaviones Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) realiza labores de reabastecimiento en el mar con el buque de apoyo rápido USNS Arctic (T-AOE 9), mientras los helicópteros MH-60S Sea Hawk asignados a los "Nightdippers" (buceadores nocturnos) del Escuadrón de Ataque Marítimo con Helicópteros (HSM) 5 transfieren suministros entre los barcos.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump dijo el viernes que "pronto" declararía el estrecho de Ormuz como parte del territorio de Estados Unidos, y afirmó que Irán estaba siendo derrotado de forma contundente.

"Muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos. Es cierto", dijo Trump con una pequeña sonrisa durante un mitin político en una academia de policía en el estado de Nueva York.

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El mandatario afirmó que esto ocurrirá "después de que terminemos de derrotar a Irán, que está siendo derrotado muy mal".

Estados Unidos lanzó junto con Israel una guerra contra Irán el 28 de febrero con los objetivos declarados de poner fin al controvertido programa nuclear del país y desencadenar un levantamiento popular.

Sin embargo, Irán contraatacó estableciendo un control de facto sobre gran parte del estrecho de Ormuz, paso vital para el transporte de energía y otros productos básicos del comercio mundial.

A su vez, Estados Unidos impone un bloqueo a los puertos iraníes en un intento de paralizar su economía.

"Tenemos el bloqueo. Ningún barco pasa a menos que nosotros lo queramos", dijo Trump a la multitud de simpatizantes y policías que lo aclamaban.

Nuevo portaviones a Medio Oriente

Trump confirmó que un nuevo portaaviones relevará pronto al USS Abraham Lincoln, que lleva desplegado en Medio Oriente más de seis meses, habiendo hecho solo una breve escala en tierra, situación denunciada por familiares de los marinos y miembros del Congreso.

"Ese buque será reemplazado por otro buque similar", respondió Trump al ser preguntado al respecto en la Base Aérea Andrews, en Maryland, desde donde voló este viernes para participar en un acto en Nueva York.

Todo apunta a que el nuevo buque al que se refiere Trump es el USS George Washington, señalado por diversas fuentes en los últimos días como el navío que sustituirá al USS Abraham Lincoln, que ha jugado un papel clave en la guerra contra Irán.

Ambos son portaviones de propulsión nuclear de la clase Nimitz.

El presidente estadounidense se limitó a decir que "ese barco está en tránsito ahora" hacia Medio Oriente, donde el USS Abraham Lincoln ha estado desde el pasado enero realizando desde entonces una sola y breve escala en Omán.

Se estima que el USS Washington, que la víspera se encontraba en el estrecho de Malacca, frente a las costas de Malasia, llegaría a la región en los próximos días.

El USS Abraham Lincoln abandonó el puerto de San Diego, en la costa oeste estadounidense, en noviembre de 2025 y tras atravesar el Pacífico llegó al Índico a principios de este año.

Entre medias solo ha realizado dos paradas de aprovisionamiento muy breves en Guam (diciembre de 2025) y Omán (julio de 2026).

Tras las denuncias de algunos familiares de los militares a bordo, senadores demócratas que se oponen a la guerra contra Irán pidieron el miércoles explicaciones sobre informes que apuntan a que supuestamente varios tripulantes "se han intentado arrojar por la borda", y a que hay escasez de suministros, contaminación del agua y un deterioro generalizado en la salud mental de la tripulación.

"Tergiversan" los hechos

Trump quitó peso a esas afirmaciones hoy y dijo que el USS Abraham Lincoln "ni de lejos lleva (desplegado) el tiempo suficiente".

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró ayer mismo que las informaciones sobre la situación en el portaviones se han "tergiversado" y afirmó que el Pentágono se asegura "de que cada barco, cada tripulación y cada capitán dispongan de todo lo que pueda ofrecerles en todo momento", y justificó que "algunos despliegues son más largos que otros".

Pero en marzo pasado, los demócratas criticaron al jefe del Pentágono por haber gastado más de 93 mil millones de dólares comprando de todo, desde cangrejo real y filetes de costilla hasta iPads e incluso un piano de cola, como parte del enfoque de “úsalo o piérdelo”, en referencia a los fondos restantes que no se habían consumido antes de que finalizara el año fiscal el 30 de septiembre.

Hegseth dijo que los soldados estadounidenses merecen comer bien.

FUENTE: Con información de AFP / EFE / Redacción