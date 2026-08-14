viernes 14  de  agosto 2026
TRIBUNALES

Cubano de Tampa admite su papel en trama migratoria que generó $18 millones

Yuniel Lima-Santos aceptó responsabilidad por nueve delitos federales y podría recibir hasta 20 años de prisión

Yuniel Lima-Santos, de 31 años, se declaró culpable de delitos relacionados con tráfico ilícito de migrantes, fraude contra el Gobierno y lavado de activos

Yuniel Lima-Santos, de 31 años, se declaró culpable de delitos relacionados con tráfico ilícito de migrantes, fraude contra el Gobierno y lavado de activos

OFICINA DEL SHERIFF DEL CONDADO HILLSBOROUGH
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Un residente de Tampa nacido en Cuba admitió haber participado en una red internacional que facilitó la entrada irregular de miles de personas a Estados Unidos mediante documentos falsos, rutas aéreas comerciales y aviones privados.

Yuniel Lima-Santos, de 31 años, se declaró culpable de delitos relacionados con tráfico ilícito de migrantes, fraude contra el Gobierno y lavado de activos, informó la Fiscalía federal del Distrito Medio de Florida.

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La estructura criminal obtuvo más de 18 millones de dólares entre enero de 2021 y junio de 2025, de acuerdo con un análisis financiero de 27 cuentas vinculadas con sus integrantes.

El grupo promocionaba sus servicios en redes sociales y aplicaciones de mensajería. A sus clientes, principalmente ciudadanos de la isla, les cobraba entre 1.500 y 40.000 dólares para organizar los traslados y gestionar supuestos trámites legales.

El esquema incluía cientos de solicitudes fraudulentas del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA), presentadas ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Para conseguir las aprobaciones, los implicados hacían pasar a solicitantes cubanos como ciudadanos españoles o de otros países europeos. Además, utilizaban direcciones falsas y documentación fabricada.

En los formularios declaraban que esas personas no habían estado en Cuba desde 2011, pese a que muchas permanecían allí cuando se completaban las gestiones. Los nacionales de ese país no son elegibles para ingresar mediante el programa ESTA.

Lima-Santos colaboraba con la logística de los recorridos, incluida la compra de pasajes internacionales y domésticos. Entre 2021 y 2024 transfirió más de 600.000 dólares al extranjero para financiar el viaje de individuos que entrarían irregularmente al territorio estadounidense, según documentos judiciales.

También reconoció que, junto con Frandy Aragon-Diaz, facilitó cinco ingresos. Asimismo, ayudó a traer mujeres cubanas que posteriormente trabajaron en clubes de adultos para saldar las deudas contraídas por el traslado.

Los fiscales indicaron que Lima-Santos registró en Florida una empresa fantasma sin empleados, nómina ni ingresos declarados. La entidad era utilizada para canalizar las ganancias y ocultar su procedencia.

La red gastó más de 2,5 millones de dólares en boletos y movió otros 7 millones mediante plataformas de pago como Zelle. En determinadas operaciones, sus miembros fletaron aeronaves para transportar grupos.

El procesado aceptó un cargo de conspiración para cometer tráfico de personas con fines de lucro, cinco por facilitar esas entradas, uno por defraudar a Estados Unidos y dos relacionados con el blanqueo de capitales.

Un juez federal determinará la pena después de evaluar las pautas aplicables y otros factores legales. La fecha de la audiencia todavía no ha sido anunciada.

Doce individuos fueron imputados por su presunta vinculación con la trama. Lima-Santos es el octavo que admite su culpabilidad. Erik Ventura-Castro recibió en julio una condena de 30 meses, mientras otros seis esperan conocer sus respectivas penas.

Lazaro Alain Cabrera-Rodriguez y Gisleivy Peralta Consuegra tienen previsto ir a juicio el 21 de septiembre. Ambos conservan la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.

La pesquisa fue encabezada por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), con apoyo de las autoridades de Islas Caimán.

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