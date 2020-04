Colombia alcanza las 100 muertes por coronavirus

El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció este mismo sábado que se eximirá del Impuesto al Valor Añadido (IVA) a más de 100 productos médicos por la pandemia del coronavirus COVID-19.

"Acabo de firmar un decreto, estamos esperando que lo firmen este sábado el resto de los compañeros del Gabinete, donde más de 100 productos médicos para atender esta coyuntura no van a tener IVA. Estamos hablando de productos que son fundamentales para la salud y para salvar vidas", afirmó Duque en rueda de prensa.

El presidente colombiano hizo un llamamiento a la unidad de los ciudadanos para "sacar nuestro país adelante, nuestra economía adelante, nuestros empleos adelante, nuestras oportunidades adelante".

También, afirmó que las decisiones del Gobierno para prevenir y mitigar los efectos del virus han tenido como premisa la salud teniendo en cuenta a los expertos.

De acuerdo con el mandatario, el reto actual de los países es enfrentar la pandemia "de manera efectiva" y preparase para la "reactivación económica y social" de la población.

La semana pasada el gobierno colombiano anunció que busca recursos en los organismos internacionales para aliviar la situación económica por la inactividad producida por la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus COVID-19.

El viceministro técnico de Hacienda colombiano, Juan Pablo Zárate, informó a la radioemisora La FM que “vamos a ir a la banca mundial por muchas ventanillas. Estamos pidiendo plata al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo… Es difícil, no he querido dar cifras concretas porque con ellos hay un proceso de negociación y hay cola porque no somos el único país que necesita recursos”, afirmó.