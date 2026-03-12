Cancelan encuentro entre Delcy Rodríguez y Petro en la frontera

BOGOTÁLa cancillería de Colombia informó , este jueves ,que el primer viaje internacional de la mandataria venezolana, Delcy Rodríguez, a la zona fronteriza entre los dos países, fue cancelado, sin dar explicaciones sobre los motivos.
La primera salida de Venezuela de Delcy Rodríguez se abortó por medidas de seguridad
"Todo se canceló", dijo un responsable de la Cancillería en Bogotá, mientras funcionarios empezaron a desmontar el escenario previsto para el encuentro en unos puentes que conectan a la ciudad colombiana de Cúcuta con el estado venezolano de Táchira.
Presionados por Washington, el colombiano Gustavo Petro y Rodríguez planeaban conversar este viernes sobre el creciente narcotráfico, así como compra de gas venezolano y otros temas de cooperación.
El encuentro se iba a efectuar en el puente Atanasio Girardot, mejor conocido como “Tienditas” que es uno de los cuatro pasos fronterizos que conecta a los dos países por el estado Táchira.
De acuerdo con versiones preliminares, la cancelación del encuentro se debe a razones de seguridad, que al parecer habría alegado Venezuela. En virtud, de que era la primera salida de Rodríguez se habrían hecho muchas exigencias
Por Colombia iban a ir los ministros de Minas y Energía; Comercio; Defensa y la Canciller.
Uno de los temas al parecer era lo del gas que se llevaría de Venezuela para Colombia y tratar de ver si se da la posibilidad también exportar crudo liviano.
FUENTE: Con información de AFP