Cancelan encuentro entre Delcy Rodríguez y Petro en la frontera

Por medidas de seguridad se suspendió encuentro entre Delcy Rodríguez y Petro.- AFP

BOGOTÁ La cancillería de Colombia informó , este jueves ,que el primer viaje internacional de la mandataria venezolana, Delcy Rodríguez , a la zona fronteriza entre los dos países, fue cancelado, sin dar explicaciones sobre los motivos.

"Todo se canceló", dijo un responsable de la Cancillería en Bogotá, mientras funcionarios empezaron a desmontar el escenario previsto para el encuentro en unos puentes que conectan a la ciudad colombiana de Cúcuta con el estado venezolano de Táchira.

Presionados por Washington, el colombiano Gustavo Petro y Rodríguez planeaban conversar este viernes sobre el creciente narcotráfico, así como compra de gas venezolano y otros temas de cooperación.

El encuentro se iba a efectuar en el puente Atanasio Girardot, mejor conocido como “Tienditas” que es uno de los cuatro pasos fronterizos que conecta a los dos países por el estado Táchira.

De acuerdo con versiones preliminares, la cancelación del encuentro se debe a razones de seguridad, que al parecer habría alegado Venezuela. En virtud, de que era la primera salida de Rodríguez se habrían hecho muchas exigencias

Por Colombia iban a ir los ministros de Minas y Energía; Comercio; Defensa y la Canciller.

Uno de los temas al parecer era lo del gas que se llevaría de Venezuela para Colombia y tratar de ver si se da la posibilidad también exportar crudo liviano.

FUENTE: Con información de AFP