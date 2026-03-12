viernes 13  de  marzo 2026
REUNIÓN BINACIONAL

Cancelan encuentro entre Delcy Rodríguez y Petro en la frontera

La primera salida de Venezuela de Delcy Rodríguez se abortó por medidas de seguridad

Por medidas de seguridad se suspendió encuentro entre Delcy Rodríguez y Petro.- AFP

Por medidas de seguridad se suspendió encuentro entre Delcy Rodríguez y Petro.- AFP

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁLa cancillería de Colombia informó , este jueves ,que el primer viaje internacional de la mandataria venezolana, Delcy Rodríguez, a la zona fronteriza entre los dos países, fue cancelado, sin dar explicaciones sobre los motivos.

"Todo se canceló", dijo un responsable de la Cancillería en Bogotá, mientras funcionarios empezaron a desmontar el escenario previsto para el encuentro en unos puentes que conectan a la ciudad colombiana de Cúcuta con el estado venezolano de Táchira.

Lee además
Fiscalía tiene su sede en la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya (Foto del 14 de marzo de 2025)
DICTAMEN

Corte Penal Internacional rechaza petición de Venezuela de investigar a EEUU por sanciones
Misión de Determinación de Hechos de la ONU presenta informe sobre Venezuela el 18 de marzo de 2018
DDHH

Misión ONU: represión en Venezuela sigue intacta, los responsables se mantienen en sus cargos

Presionados por Washington, el colombiano Gustavo Petro y Rodríguez planeaban conversar este viernes sobre el creciente narcotráfico, así como compra de gas venezolano y otros temas de cooperación.

El encuentro se iba a efectuar en el puente Atanasio Girardot, mejor conocido como “Tienditas” que es uno de los cuatro pasos fronterizos que conecta a los dos países por el estado Táchira.

De acuerdo con versiones preliminares, la cancelación del encuentro se debe a razones de seguridad, que al parecer habría alegado Venezuela. En virtud, de que era la primera salida de Rodríguez se habrían hecho muchas exigencias

Por Colombia iban a ir los ministros de Minas y Energía; Comercio; Defensa y la Canciller.

Uno de los temas al parecer era lo del gas que se llevaría de Venezuela para Colombia y tratar de ver si se da la posibilidad también exportar crudo liviano.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Fallas eléctricas impiden aumentar producción de petróleo en Venezuela, según empresarios del sector

Por ahora, Delcy. Donald Trump

Comprensión que la carga alivia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, afirmó este jueves en su primer mensaje a la nación que el estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”. “El Estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”, dijo la nueva máxima autoridad política y religiosa de Irán en un comunicado leído por una presentadora en la televisión estatal. 
PRIMER MENSAJE

El nuevo líder supremo de Irán desafía a EEUU y pide cerrar Ormuz

Pleno de la Comisión de Miami.
MEDIO AMBIENTE

Miami aprueba eliminar plásticos de un solo uso en propiedades municipales

John Thune, líder de la mayoría republicana en el Senado habla a la prensa en el Capitolio junto a senadores conservadores.
CONGRESO

Senado de EEUU aprueba proyecto de ley para la vivienda

En esta foto de archivo tomada el 9 de febrero de 2020, Kanye West asiste a la Fiesta de los Óscar de Vanity Fair luego de la 92 entrega anual en el Centro de Artes Escénicas Wallis Annenberg en Beverly Hills.
CONTROVERSIA

Ordenan a Kanye West pagar 140.000 dólares en demanda por renovación de su mansión

Imagen de uno de los edificios en Beirut impactados por misiles de las fuerzas de Israel en su respuesta a las acciones de Hezbolá.
DEFENSA

Israel "tomará territorio" en Líbano si continúan ataques de Hezbolá

Te puede interesar

Imagen referencial. 
GESTO RELIGIOSO

Liberación de 51 presos en Cuba tras gestiones con el Vaticano: ¿antesala de una negociación?

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
El líder de la minoría en el Senado de Estados Unidos Chuck Schumer.
CONGRESO

Demócratas del Senado mantienen el bloqueo a fondos de Seguridad Nacional

Miguel Díaz-Canel. 
CRISIS CUBANA

Díaz-Canel anuncia nueva comparecencia en medio de protestas y creciente presión sobre el régimen

Miami-Dade cuenta con más de 470 escuelas públicas.
ESCUELAS PÚBLICAS

Miami-Dade inicia la búsqueda del próximo superintendente de su sistema escolar

Pleno de la Comisión de Miami.
MEDIO AMBIENTE

Miami aprueba eliminar plásticos de un solo uso en propiedades municipales