"He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago", reconoció.

En esas grabaciones, Benedetti también acusa al ya exministro del Interior, Alfonso Prada, y a su esposa, Adriana Barragán, de haber maniobrado para influir en la entrega de contratos públicos de la cartera que dirigía entonces.

Los señalados por el antiguo embajador en Caracas han salido al paso de estas acusaciones, exigiéndole que acuda a las autoridades a presentar pruebas de lo que está diciendo, mientras que Prada lo denunció ante la Fiscalía. Benedetti, ante el revuelo, aseguró que los audios fueron manipulados.

La semana pasada, Benedetti y Sarabia renunciaron a sus cargos, después de que ambos se vieran supuestamente involucrados en las presiones -intercepciones telefónicas ilegales incluidas- que sufrió la niñera de la exjefa de Gabinete, Marelbys Meza, a quien se acusó de haberle robado unos 6.500 euros.

Sarabia habría hecho uso de agentes de las fuerzas de seguridad para trasladar a Meza hasta una sala de un edificio inscrito a la Presidencia, donde, según denunció, fue sometida a una prueba del polígrafo para descubrir si era responsable de un robo de 31.000 euros, cifra casi cinco veces superior a la denunciada.

De acuerdo a información que ha difundido la prensa colombiana, Benedetti se encuentra internado en una clínica donde es tratado por una crisis nerviosa. También se dice que el exembajador está siendo sometido a una desintoxicación de alcohol y drogas. Se espera que al momento de ser dado de alta entregue declaraciones sobre su estado de salud, reseñó Infobae.

Después del escándalo que han generado los audios que difundió, este no ha dado respuestas a la opinión pública para esclarecer lo que él considera ha sido una "manipulación".

En los audios se hace referencia al uso de cocaína e incluso sugiere que el presidente Gustavo Petro también es consumidor.

Investigan campaña de Petro

El pasado lunes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió una decisión en relación a las declaraciones hechas por Revista Semana en las que Benedetti mencionó presuntas irregularidades que se habrían presentado en la campaña electoral de Petro.

El organismo indicó que iniciará una investigación con la que espera dar a conocer ‘"todo lo que les conste acerca de la financiación de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la Coalición del Pacto Histórico y las circunstancias que considere frente a la materia de objeto de averiguación".

