lunes 16  de  marzo 2026
ECUADOR

Investigación del asesinato de Fernando Villavicencio culmina sin establecer quién lo ordenó

Tribunal cierra fase preliminar de más de dos años y da inicio a la de juicio con siete sospechosos del crimen del candidato presidencial de Ecuador

Asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio fue condenado por sus seguidores en Ecuador.

Asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio fue condenado por sus seguidores en Ecuador.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO.- La investigación judicial sobre el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio para las elecciones de Ecuador de 2023, llegó a su final sin determinar la autoría intelectual del hecho, tras una fase preliminar de más de dos años llena de incidencias, denuncias y solicitudes, se informó.

Con la culminación de esta etapa acordada por el tribunal se da inicio a la fase de juicio que tendrán que enfrentar siete personas sospechosos de ser responsables de magnicidio.

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Villavicencio, exasambleísta y periodista denunciante de graves hechos de corrupción durante el gobierno de Rafael Correa, fue asesinado cuando salía de un acto de campaña en un sector de Quito, el 9 de agosto de 2023. Su asesinato fue vinculado con sectores del correísmo vinculados con organización criminal denominada Los Lobos, en medio de una inmensa ola de violencia política.

Con la culminación de la investigación procesal también se cierra la posibilidad de que las partes procesales realicen nuevos pedidos. Ahora solo se puede recibir documentos, pericias y versiones ya dispuestas en la instrucción fiscal, se informó.

Asesinato con siete sospechosos

Según reportes de un medio ecuatoriano, la investigación realizada por la fiscalía apunta a que el crimen se habría planificado con la intervención de actores políticos, operadores criminales y redes vinculadas al narcotráfico. Por su ejecución habrían pagado un millón de dólares.

Los procesados y vinculados por Fiscalía, hasta ahora, son:

José Serrano (exministro y asambleísta del correísmo), Ronny Aleaga (exasambleísta del correísmo y Latin King); Daniel Salcedo (vinculado a negociados por pandemia); Xavier Jordán (negociados en el caso Metástasis quien tendría relación con el financiamiento); Wilmer Chavarría, alias “Pipo” (jefe de Los Lobos)

También se encuentran procesados Esteban Aguilar, alias “Lobo menor” (hijastro de Pipo y señalado de coordinar a los autores materiales); y Luis Arboleda, alias “Gordo Luis” (cabecilla de Los Lobos y supuesto responsable de la entrega del dinero), según el medio local.

Amanda y Tania Villavicencio, hijas del asesinado candidato presidencial, informaron que van a mantener su acusación particular de manera independiente y advirtieron que se opondrán a una eventual unificación de las acusaciones particulares.

Piden más investigación

“Esta nueva información nos hace saber con certeza que es necesario abrir una siguiente investigación para vincular a todos los que ahora aparecen involucrados, pero que por los tiempos han quedado por fuera”.

Las hijas de Fernando Villavicencio mantienen una acusación particular del 10 de noviembre del 2025 (hace cuatro meses) y en una ampliación del 11 de marzo detallaron quiénes son y cuáles son los roles que jugaron cada uno de los vinculados al crimen.

FUENTE: Información de La Fuente periodismodeinvestigacion.com

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