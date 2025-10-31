viernes 31  de  octubre 2025
Investigación

Presidente de Ecuador siembra duda sobre el motivo del viaje de Petro a Manta: "No fue a nada bueno"

Al mandatario le parece "extraño" que Petro permaneciera en esa ciudad ecuatoriana "un par de días", desde donde dijo sale la droga rumbo al norte por el Caribe

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, asiste a un acto público en Daule, Guayas.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, asiste a un acto público en Daule, Guayas.

 

PRESIDENCIA DE ECUADOR
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO — El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, cuestionó este viernes la visita que su homólogo colombiano, Gustavo Petro, realizó a la ciudad portuaria de Manta tras asistir a su toma de posesión a finales de mayo de este año. No creo que fue a nada bueno (...) no hizo ninguna ayuda a nadie", afirmó.

"Me parece bastante extraño que se quedara en Manta un par de días", expresó Noboa en una entrevista para Teleamazonas cuando le preguntaron por unas palabras de Petro acerca de que sería en esta ciudad ecuatoriana desde donde saldría la droga rumbo al norte y por el Caribe.

"Él salió por Manta también", respondió Noboa, a quien le pareció "extraño" que Petro permaneciera en esa ciudad ecuatoriana "un par de días" tras asistir a su toma de posesión en Quito. "Es algo extraño que está en investigación", dijo.

Y es que el gobernante colombiano señaló que la cocaína sale por Manta, Manabí, Ecuador, en respuesta a acusaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien le calificó como “líder del narcotráfico”.

Petro aseguró que su gobierno ha reducido las rutas del tráfico de cocaína y que actualmente la droga sale principalmente por Ecuador, en especial desde Manta —la ciudad donde estuvo varios días—, dijo en una entrevista con Univisión.

“La cocaína se está yendo por Manta (…) en Colombia cambiamos la estrategia y ya no sale casi por aquí”, dijo Petro.

¿Qué hizo Petro en Manta?

"Yo me tengo que preocupar por el pueblo ecuatoriano (...) él tendrá sus problemas en su país, y que vea cómo los soluciona", dijo Noboa, después de aclarar que no sabe qué hizo Petro en Manta, aunque ha confirmado que han recibido peticiones de información desde Colombia sobre lo ocurrido aquellos días.

La relación entre ambos mandatarios no ha sido de las mejores por razones ideológicas obvias, si bien se agravaron aún más después de que Noboa ordenara en abril asaltar la Embajada de México en Quito para capturar al exvicepresidente Jorge Glas, acusado por corrupción, por quien intercedió en la toma de posesión pidiendo su liberación.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press

