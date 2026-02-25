EEUU y Colombia inician investigación sobre impactos de bala en avión de American Airlines

MIAMI .- EEUU inició una investigación conjunta con Colombia sobre los impactos de bala que recibió un avión de la línea comercial American Airlines , que cubría la ruta Medellín y Miami, que fueron detectadas cuando la aeronave aterrizó en territorio estadounidense, se informó.

La Autoridad Colombiana de Aviación afirmó en un comunicado que no ha recibido información oficial sobre el incidente en el cual el Boing 737 MAX8 de American Airlines recibió impactos de bala en una de sus alas.

La aeronave cubrió la ruta, específicamente, entre Medellín y Miami, en el ala derecha se detectaron orificios por impactos de bala cuando se realizaba la inspección de rutina, tras el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami.

Fue el lunes 23 de febrero cuando se hizo la revelación, una vez que el avión aterrizó en Miami. La Administración de Seguridad de Transporte (TSA) como tampoco la Administración Federal de Aviación (FAA) han notificado a las autoridades competentes de Colombia.

Impactos de bala en avión

La aeronave fue retirada de servicio para una revisión técnica detallada, así como para las reparaciones. Por este suceso, no se reportaron ni heridos ni emergencia durante el vuelo.

La aerolínea señaló a la cadena CBS News que "encontraron una perforación en el exterior de una de sus aeronaves durante una inspección de rutina", por lo que "fue retirada de servicio inmediatamente para su posterior inspección y reparación", y que "colaborarán con las autoridades" para esclarecer lo ocurrido.

American Airlines aseguró que trabaja con estrecha colaboración con las autoridades competentes para determinar el origen de los impactos y cuándo se produjeron los daños en la nave.

Ese trayecto se realizó sobre el mar Caribe, una zona donde actualmente se desarrolla la Operación Lanza del Sur, un operativo estadounidense contra el narcotráfico.

FUENTE: Con información de EFE