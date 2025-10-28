miércoles 29  de  octubre 2025
Tensiones con EEUU

Petro se anticipa a informe de la ONU y minimiza crecimiento de narcocultivos: "Solo aumentaron un 3%"

Trump afirmó que el presidente Gustavo Petro “no hace nada para detener” la producción de drogas en su país

Gustavo Petro y el presidente de EEUU, Donald Trump.&nbsp;

Gustavo Petro y el presidente de EEUU, Donald Trump. 

AFP
El presidente de Colombia, Gustavo Petro. &nbsp;

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.

 

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ. - El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este martes 28 de octubre que los narcocultivos en Colombia "solo aumentaron 3%" en 2024. Esto lo dijo en medio de tensiones con Estados Unidos por la alta producción de cocaína.

Con esta medición, en el país hay 262.000 hectáreas de narcocultivos, según señaló el mandatario este martes 28 de octubre vía X.

Lee además
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
CRISIS

Trump señala que interrumpió la financiación a Colombia y tilda a Petro de "maleante"
Nicolás Maduro, dictador de Venezuela y Gustavo Petro, mandatario de Colombia. 
POLÍTICA

Leopoldo López vincula a Gustavo Petro con redes del narcotráfico venezolano

Petro, quien ahora está de gira por Catar, mantiene una confrontación con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en una guerra de palabras que ha ido escalando.

Trump afirmó que Petro “no hace nada para detener” el aumento de la producción de drogas en su país, “a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de Estados Unidos”.

Se anticipa a informe de la ONU

Este martes, el exguerrillero izquierdista se anticipó a la publicación del informe anual de Naciones Unidas sobre sembradíos de hoja de coca, el principal componente de la droga y que usualmente se publica a mediados de año.

Petro dijo que unas 80.000 hectáreas que aparecerán en el informe de 2024 "están abandonadas hace más de tres años" y 22.000 están en proceso de ser removidas como parte de un programa de sustitución de cultivos. También reclamó que países consumidores como Estados Unidos no hacen esfuerzos para reducir la demanda.

"Las zonas de enclave se mantienen por el aumento de consumo de cocaína en Europa, las ciudades del cono sur y Australia", indicó.

Según el presidente colombiano, el informe de 2023 de la ONU tenía errores metodológicos, pues contemplaba miles de hectáreas de coca que no están siendo utilizadas en la cadena del narcotráfico.

En medio de la presión de Washington, Naciones Unidas propuso al gobierno colombiano implementar una nueva estrategia de medición, al reconocer que sus datos eran "limitados".

Además, Gustavo Petro anunció una operación antidrogas cerca de Europa que se ha saldado con la incautación de casi ocho toneladas de cocaína y la detención de 38 personas. Todo ello "sin un solo muerto", apostilló el mandatario.

El presidente colombiano lidera el rechazo en la región a los ataques de las fuerzas estadounidenses contra "narcolanchas" en el Pacífico y el Caribe, que hasta ahora dejan un saldo de al menos 57 muertos.

Lista Clinton

La semana pasada, el gobierno de Estados Unidos incluyó al presidente Petro en la denominada "Lista Clinton", reservada para personas y entidades que presuntamente tienen nexos con la producción o el tráfico de drogas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro también incluyó en su "lista negra" a la primera dama, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Según el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, "el presidente Petro ha permitido que los carteles de drogas prosperen y se ha negado a detener esta actividad".

FUENTE: Con información de AFP / Europa Press

Temas
Te puede interesar

EEUU sanciona a Petro por narcotráfico, a dos de sus familiares y al ministro del Interior de Colombia

Ministro del Interior de Colombia reconoce impacto de las sanciones de EEUU: "Estoy mal y golpeado"

Bravuconadas de Petro y sus posibles "simpatías con Maduro" lo colocan en el ojo de la tormenta

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Huracán Melissa.
TEMPORADA CICLÓNICA

Ojo del huracán Melissa abandona Jamaica y se dirige hacia Cuba

Imagen referencial.
SEGUNDA ENMIENDA

Juez de Florida falla contra la prohibición de portar armas ocultas para jóvenes de 18 a 20 años

Se ve un árbol caído en Santa Catalina, Jamaica, poco antes de que el huracán Melissa tocara tierra el 28 de octubre de 2025.
Temporada ciclónica

Declaran a Jamaica como "zona catastrófica" tras el impacto del huracán 'Melissa'

Estados Unidos ataca cuatro nuevas narco-embaraciones en el Caribe 
NARCOTRAFICO

EEUU confirma ataques letales contra cuatro narco-embarcaciones; dejan 14 muertos y un sobreviviente

El italiano Jannik Sinner celebra durante su partido de cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, el 3 de septiembre de 2025.
Tenis

Sinner cree imposible alcanzar el ranking número 1 este 2025

Te puede interesar

Gustavo Petro y el presidente de EEUU, Donald Trump. 
Tensiones con EEUU

Petro se anticipa a informe de la ONU y minimiza crecimiento de narcocultivos: "Solo aumentaron un 3%"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Foto proporcionada el 28 de octubre de 2025 por el Departamento de Correcciones de Florida que muestra al recluso de corredor de la muerte Norman Grim.
Pena de muerte

Ejecutan a un hombre en Florida por violación y asesinato de una abogada que era su vecina

Se ve un árbol caído en Santa Catalina, Jamaica, poco antes de que el huracán Melissa tocara tierra el 28 de octubre de 2025.
Temporada ciclónica

Declaran a Jamaica como "zona catastrófica" tras el impacto del huracán 'Melissa'

Los residentes se autoevacúan bajo una lluvia torrencial desde Playa Siboney hacia lugares seguros ante la llegada del huracán Melissa, en Santiago de Cuba, Cuba, el 28 de octubre de 2025.
TEMPORADA

Cubanos se refugian lejos de la costa ante la llegada de huracán Melissa

Un agente de la Bolsa de Nueva York trabaja en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall Street cierra en niveles récord por tercera jornada consecutiva