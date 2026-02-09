Colombia intercepta narcosubmarino con 10 toneladas de cocaína

Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma.

BOGOTÁ - Las fuerzas de seguridad colombianas interceptaron un narcosubmarino con diez toneladas de cocaína en una operación en la que ha colaborado Estados Unidos.

"Diez toneladas de cocaína valoradas en 441 millones de dólares han sido destruidas y cuatro narcotraficantes han sido detenidos", informó la Oficina Internacional de Narcóticos del Departamento de Estado norteamericano en un comunicado.

Washington destacó la "fuerte asociación que produce fuertes resultados" en referencia a la colaboración entre las autoridades colombianas y estadounidenses.

Redes del narcotráfico

La interdicción marca un contraste con operativos recientes encabezados por Estados Unidos, que desde agosto pasado han llevado a cabo 37 ataques contra redes del narcotráfico, en los que murieron 119 presuntos traficantes. El último de esos operativos ocurrió el 5 de febrero, de acuerdo con datos oficiales.

El golpe al narcotráfico se produjo pocos días después de la reunión que sostuvieron el pasado 3 de febrero en la Casa Blanca el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, encuentro en el que el combate al tráfico de drogas fue uno de los temas centrales de la agenda bilateral.

