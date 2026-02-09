lunes 9  de  febrero 2026
Colombia intercepta narcosubmarino con 10 toneladas de cocaína

La acción contó con apoyo de Estados Unidos y fue calificada como un ejemplo de coordinación bilateral efectiva

DEPARTAMENTO DE ESTADO/Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ - Las fuerzas de seguridad colombianas interceptaron un narcosubmarino con diez toneladas de cocaína en una operación en la que ha colaborado Estados Unidos.

"Diez toneladas de cocaína valoradas en 441 millones de dólares han sido destruidas y cuatro narcotraficantes han sido detenidos", informó la Oficina Internacional de Narcóticos del Departamento de Estado norteamericano en un comunicado.

Senador colombiano, Jairo Castellanos, sufre atentado.
Atentado contra senador en Colombia deja dos guardaespaldas muertos
Gabriela Sommerfeld, Canciller de Ecuador.
Cancilleres de Colombia y Ecuador se reúnen para poner fin a guerra comercial

Washington destacó la "fuerte asociación que produce fuertes resultados" en referencia a la colaboración entre las autoridades colombianas y estadounidenses.

La interdicción marca un contraste con operativos recientes encabezados por Estados Unidos, que desde agosto pasado han llevado a cabo 37 ataques contra redes del narcotráfico, en los que murieron 119 presuntos traficantes. El último de esos operativos ocurrió el 5 de febrero, de acuerdo con datos oficiales.

El golpe al narcotráfico se produjo pocos días después de la reunión que sostuvieron el pasado 3 de febrero en la Casa Blanca el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, encuentro en el que el combate al tráfico de drogas fue uno de los temas centrales de la agenda bilateral.

FUENTE: Con información de Europa Press

