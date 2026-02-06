viernes 6  de  febrero 2026
POLÍTICA

Embajada de EEUU anuncia retiro de su jefe de misión en Colombia

John McNamara permanecerá en funciones hasta mediados de febrero mientras se mantiene pendiente la designación de un embajador en propiedad

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reúne con el encargado de negocios de EEUU en Bogotá, John McNamara &nbsp;

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reúne con el encargado de negocios de EEUU en Bogotá, John McNamara

 

HANDOUT por PRESIDENCIA DE COLOMBIA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ - El jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, que tuvo un papel destacado en el manejo de la reciente crisis en la relación bilateral, dejará el cargo la próxima semana, anunció este viernes esa sede diplomática.

"Después de una larga y distinguida carrera en el servicio público, John McNamara ha decidido retirarse del Departamento de Estado. El señor McNamara concluirá su labor como Encargado de Negocios de la Embajada el viernes 13 de febrero de 2026", señaló la embajada en su cuenta de X.

Reemplazo

McNamara está al frente de la embajada de Estados Unidos en Bogotá desde el 1 de febrero de 2025, cuando reemplazó como encargado de negocios y jefe de misión a Francisco Palmieri ante la demora del Gobierno de EEUU en designar un nuevo embajador.

En diciembre de 2024, antes de iniciar su segundo mandato, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la nominación de Dan Newlin, un abogado y exdetective de Florida como embajador en Colombia, pero el nombramiento nunca fue ratificado por el Senado, por lo cual McNamara se mantuvo al frente de la embajada durante el último año.

"Ha sido un honor para él servir en Colombia durante cuatro asignaciones diplomáticas y, anteriormente, como oficial militar colaborando con las fuerzas armadas colombianas", agregó la embajada.

Con más de dos décadas en el servicio diplomático, McNamara ocupó además diferentes cargos en Curazao, Perú, Bahamas, Irak, Afganistán y Venezuela.

McNamara, que es veterano del Ejército estadounidense y licenciado en Ciencias de la Academia Militar de West Point, fue también consejero político durante los dos últimos años de las negociaciones de paz del Gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC.

Manejo de la crisis diplomática

En el último año, a raíz de la crisis entre Washington y Bogotá por las diferencias en distintos asuntos entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, McNamara hizo de puente para mantener la relación a flote gracias a sus buenos contactos tanto con el Gobierno como con los empresarios y las fuerzas políticas del país, que hoy le dedicaron palabras de agradecimiento.

"Lo despediremos como amigo, ha ayudado John en un momento bastante difícil, y sé que lleva a Colombia en su corazón. Espero que pronto Colombia tenga un embajador en propiedad de los EEUU", manifestó Petro en su cuenta de X.

El ministro de Interior, Armando Benedetti, que al igual que Petro fue incluido por Estados Unidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como 'Lista Clinton', también elogió a McNamara, de quien dijo que "es uno de los funcionarios que ha estado en la embajada americana que más conoce y ha disfrutado de la cultura colombiana".

"Lamento que se vaya John McNamara, en una de la crisis más difíciles que se ha tenido con Estados Unidos siempre abrió un canal de comunicación y fue apoyo para mejorar las relaciones. Solo queda agradecerle su buena gestión y su buena voluntad", expresó Benedetti.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham), María Claudia Lacouture, destacó de McNamara "su liderazgo y compromiso" y dijo que su gestión fue "determinante para sostener los beneficios de la relación bilateral para ambos pueblos, pese a las tensiones".

El pasado 9 de enero, McNamara encabezó una misión del Gobierno estadounidense enviada a Caracas para hacer una evaluación del estado de la embajada, cerrada desde 2019 tras la ruptura de relaciones, con el fin de preparar la reanudación gradual de las mismas, tarea que desde el pasado fin de semana encabeza la nueva encargada de negocios en Venezuela, Laura Dogu.

FUENTE: Con información de EFE

