Colombia y disidencia del EMC anuncian reactivación de las negociaciones

Las negociaciones se llevarán a cabo en San Vicente del Caguán, Caquetá, en un intento por avanzar en un proceso marcado por incertidumbres, mientras persisten los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y el EMC en diversas regiones del país, según informes de Blu Radio.

En marzo, Petro anunció el fin del cese al fuego bilateral en los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, tras ataques de la guerrilla a comunidades indígenas.

Además, el presidente colombiano cuestionó públicamente el compromiso de 'Iván Mordisco' con la paz, acusándolo de narcotraficante disfrazado de revolucionario.

A su vez, el líder del EMC acusó a Petro de traición, alegando que apoyaron su campaña presidencial.Ante las acusaciones, Petro ha ordenado la captura de 'Iván Mordisco', expresando su deseo de que sea capturado con vida para enfrentar la justicia.

"Quiero que lo atrapen vivo, no lo maten... Me tienen en un escándalo, cuando ni siquiera en mi infancia consideré unirme a las FARC porque no comparto su ideología", declaró el presidente.

FUENTE: Con información de Europa Press