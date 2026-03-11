miércoles 11  de  marzo 2026
COLOMBIA

Petro anuncia nueva operación militar contra disidencias de las FARC en Valle del Cauca

Cinco personas muertas y un capturado de la columna Jaime Martínez fue el resultado de la operación que Petro calificó como exitosa

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.&nbsp;

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ. - El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este miércoles una nueva operación militar en Bajo Calima, en el departamento de Valle del Cauca, que se saldó con cinco muertos que formaban parte del frente Jaime Martínez de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de las extintas FARC.

"Operación de la Armada Nacional en el Bajo Calima, cinco personas muertas, cuatro sometidas y un capturado de la columna Jaime Martínez, de los narco grupos de 'Marlon'. Fueron incautados trece fusiles", informó el mandatario en redes sociales.

Petro calificó como un "éxito militar en la lucha el narcotráfico" esta operación contra la estructura que lidera "Marlon", de nombre real Iván Jacobo Idrobo Arredondo.

Se trata de uno de los cabecillas del EMC de las FARC, que lidera Néstor Vera Fernández, alias "Iván Mordisco".

Bombardeo del Ejército

En los últimos tiempos, el Gobierno colombiano ha intensificado sus operaciones contra el grupo de "Mordisco", que ha visto cómo otros dos de sus hermanos fueron detenidos esta semana. El martes, su socio Erlinson Echavarría Escobar, alias "Ramiro", jefe del Frente 18, murió junto a otros siete integrantes en un bombardeo del Ejército en Ituango.

"Ramiro" tenía más de 22 años de pasado criminal y varias órdenes de arresto por delitos como extorsión, homicidio, posesión ilegal de armas, reclutamiento de menores, desplazamiento forzado y terrorismo.

Ese fue el tercer bombardeo del Ejército en lo que va de 2026 contra grupos armados, después del lanzado contra posiciones de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Catatumbo, y de las disidencias de "Mordisco" en Guaviare, donde cayeron ochos de sus integrantes.

"La seguridad es posible. El Estado somos todos y los buenos somos más", señaló el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, en sus redes sociales, el martes.

FUENTE: Con información de Europa Press/Infobae

