Comisión Europea afirma que solo reconoce al Parlamento de Guaidó

LEA TAMBIÉN: La UE da reconocimiento político a Guaidó

"No hemos reconocido la Asamblea Nacional, así que en lo que respecta a nuestros compromisos, la gente que representa a la Asamblea Nacional son Juan Guaidó y el resto de representantes de 2015; ellos son las personas con las que interectuaremos", dijo Stano.

Esta jueves, la Unión Europea (UE) le confirió reconocimiento político al presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó, según expresó la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación de España, Arancha González Laya, que agregó que el bloque apuesta por una "solución política" a la crisis del país sudamericano, que pase por una transición democrática.

González Laya indicó que "más que en un reconocimiento jurídico" en lo que todos los estados se han "unido" es en un "reconocimiento político" al líder opositor venezolano, informó El Nacional.

La UE había publicado una declaración en la que no hizo mención expresa a Guaidó como presidente encargado, aunque reiteró que no reconoce las elecciones del 6 de diciembre, realizadas de manera fraudulenta por el régimen de Nicolás Maduro, y que sigue considerando a la Asamblea Nacional (AN) elegida en 2015 como "la última expresión libre de los venezolanos en un proceso electoral".

La ministra dijo a la cadena española Onda Cero que la UE se expresó "con claridad" cuando anunció que no reconoce las elecciones parlamentarias realizadas por el régimen, porque "no tuvieron las garantías democráticas mínimas".