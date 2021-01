La UE da reconocimiento político a Guaidó

La UE había publicado una declaración en la que no hizo mención expresa a Guaidó como presidente encargado, aunque reiteró que no reconoce las elecciones del 6 de diciembre, realizadas de manera fraudulenta por el régimen de Nicolás Maduro, y que sigue considerando a la Asamblea Nacional (AN) elegida en 2015 como "la última expresión libre de los venezolanos en un proceso electoral".

La ministra dijo a la cadena española Onda Cero que la UE se expresó "con claridad" cuando no anunció que no reconoce las elecciones parlamentarias realizadas por el régimen, porque "no tuvieron las garantías democráticas mínimas".

Agregó que el bloque sigue “apoyando sin fisuras una solución política para Venezuela” y apuesta por continuar trabajando con “todos los actores políticos, con un reconocimiento de una legitimidad política de Juan Guaidó, buscando trabajar con todos los actores políticos y sociales” para impulsar “el cambio y el proceso hacia la democracia en Venezuela”.

Asimismo, afirmó que la UE no reconoce el resultado de las elecciones del 6 de diciembre, pero "sí reconocemos a los interlocutores políticos” que salieron de las elecciones de 2015, “como los interlocutores con los que Europa va a trabajar”, ha agregado.