Pakistán anuncia que acoge contactos entre Irán y EEUU "en los próximos días" para poner fin a la guerra

Los ministros de Asuntos Exteriores de Egipto, Bader Abdelati; Arabia Saudí, Faisal bin Farhan; Pakistán, Ishaq Dar, y Turquía, Hakan Fidan en Islamabad.

ISLAMABAD — Pakistán anunció este domingo que acogerá contactos entre Estados Unidos e Irán "en los próximos días" para intentar poner fin al conflicto bélico iniciado el pasado 28 de febrero con los bombardeos de Estados Unidos e Israel, a los que Teherán ha respondido con el lanzamiento de misiles y drones y cortando el paso de petróleo por el estrecho de Ormuz.

Los ministros de Exteriores de Pakistán, Arabia Saudita, Egipto y Turquía se reunieron el domingo para mantener conversaciones sobre la guerra en Oriente Medio, con Islamabad que actúa como intermediario entre Estados Unidos e Irán.

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El encuentro entre los máximos diplomáticos de estas naciones musulmanas fue convocado "para revisar la evolución de la situación regional y debatir cuestiones de interés común", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán en un breve comunicado.

Irán, Estados Unidos e Israel no estaban representados en la reunión, indicó una fuente del ministerio encargado del protocolo de las conversaciones que reúnen a los ministros de Egipto, Badr Abdelatty, de Turquía, Hakan Fidan y su par saudita Faisal bin Farhan.

"Pakistán se siente honrado de acoger y facilitar en los próximos días conversaciones significativas entre las dos partes para un acuerdo integral y duradero del conflicto actual", destacó el viceprimer ministro y ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, en una declaración oficial publicada este domingo.

"Pakistán está muy contento de que tanto Irán como Estados Unidos hayan expresado su confianza en Pakistán para facilitar conversaciones", ha añadido Dar.

"Respaldo de China"

El ministro paquistaní ha destacado que la iniciativa cuenta con el respaldo de China, con cuyo ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, ha mantenido una conversación telefónica. "China apoya totalmente la iniciativa de Pakistán", explicó Dar.

Asimismo habló con el secretario general de la ONU, António Guterres, que también apoya la "iniciativa de paz", y con otros ministros de Exteriores de diferentes países que también han expresado su "pleno apoyo" a la propuesta.

Dar anunció la celebración de negociaciones tras un encuentro mantenido en Islamabad con los ministros de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, Turquía y Egipto.

Facilitador clave

El gobierno de Pakistán se ha consolidado como un facilitador clave entre Irán y Estados Unidos a medida que se prolonga la guerra, actuando como intermediario para el intercambio de mensajes entre ambas partes.

Islamabad mantiene vínculos de larga data con Teherán y estrechos contactos en el Golfo, mientras que el primer ministro Shehbaz Sharif ha entablado una relación personal con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Teherán se ha negado a admitir que mantiene conversaciones oficiales con Washington, pero ha transmitido, a través de Islamabad, una respuesta al plan de 15 puntos de Trump para poner fin a la guerra, según una fuente anónima citada por la agencia de noticias iraní Tasnim.

Sharif afirmó el sábado que mantuvo una detallada conversación telefónica de más de una hora con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, en la que expuso el "actual esfuerzo diplomático" de su país.

Pezeshkian agradeció a Islamabad sus esfuerzos de mediación para detener el conflicto.

A última hora del sábado, el canciller Dar, que también es viceprimer ministro del país, anunció que Irán había autorizado el paso de 20 buques más con bandera pakistaní —es decir, dos barcos diarios— por el estrecho de Ormuz.

FUENTE: Con información de Europa Press y AFP